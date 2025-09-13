Tesla 完成 Cybertruck 配置的最終確認

Tesla 宣佈已經停止生產和銷售一個讓許多人感到困惑的 Cybertruck 配置。這一決定源於該配置的銷量不佳，許多 Cybertruck 買家選擇了其他看似更具性價比的配置。上週五，Tesla 正式結束了 Cybertruck 的 Long Range Rear-Wheel-Drive 配置的生產，這一型號於今年早些時候以低於全輪驅動版本的價格推出，但缺少了許多使 Cybertruck 成為 Cybertruck 的關鍵特徵。

Cybertruck Rear-Wheel-Drive 配置的售價為 $69,990 / 約 HK$ 545,220，僅比全輪驅動版本便宜 $10,000 / 約 HK$ 78,000。然而，該配置也缺失了許多其他功能，例如：

特徵 Rear-Wheel-Drive 全輪驅動 座椅材料 單電機紡織座椅 皮革座椅 音響系統 7揚聲器音響系統 15揚聲器音響系統 後座觸控螢幕 無 有 電動貨斗蓋 無 有 電源插座 無 120v/240v 插座 有

以 $79,990 / 約 HK$ 623,220 的價格，買家可以獲得所有這些高級功能，以及更強大的全輪驅動動力系統。這使得 Rear-Wheel-Drive 配置受到批評的空間相當大。顯然，這一配置對於其定價而言，功能不夠吸引人，需求也顯得低迷。根據與幾位潛在買家的交流，訂單寥寥可數，人們更願意基於額外的電機而選擇全輪驅動配置。增加所有高端內飾和功能特徵使得全輪驅動的選擇成為明智之選。

在某種程度上，Tesla 對 Cybertruck 的 Rear-Wheel-Drive 配置的預期似乎過於樂觀，儘管推出後，許多忠實粉絲對其仍然感到困惑。有用戶在社交媒體上表示：「全輪驅動那 $10,000 更值。」另有用戶則認為「在這個價位上，沒有什麼吸引力。」

儘管 Cybertruck 是一款出色的車輛，也是公司產品線中最優秀的之一，但 Rear-Wheel-Drive 配置在價格上未能有效吸引消費者。許多人表示，如果 Tesla 能將價格降低至 $40,000 / 約 HK$ 312,000 或 $50,000 / 約 HK$ 390,000 的範圍，他們會考慮這一配置。

目前，Tesla 的全輪驅動和 Cyberbeast 的售價分別為 $72,490 / 約 HK$ 566,622 和 $114,990 / 約 HK$ 896,622。這一變化不僅反映了 Tesla 產品策略的調整，也顯示出市場對於創新和價值的需求。Tesla 的不斷創新與調整，無疑將在未來繼續推動市場的發展，並提升其品牌在消費者心中的價值。

