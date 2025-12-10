Tesla 宣布與 BOXABL 合作設計 Supercharger 模塊建築

Tesla 最近在其 SEC 申報文件中披露了一個有趣的合作夥伴，這似乎暗示著在 Supercharger 站點上可能會有一個新項目。Tesla 在週二的文件中表示，將與 BOXABL 簽訂協議，設計和建造一個名為 Micromenity 的結構。簡單來說，這是一種模組化建築，通常面積幾百平方英尺，並且在歐洲的 Supercharger 站點上已經出現過。在法國的 Magnant，Tesla 在一個 Supercharger 站點開設了一座小型建築，供所有電動車擁有者使用。

建築內部提供小吃和飲料，包括冰淇淋、咖啡、遊戲主機和洗手間，讓人們在充電期間可以下車活動。這座建築並非由 BOXABL 建造，而是由 bk World Lounges 負責。它可能是人們前往巴黎之前的最後一個 Supercharging 停靠點，因為該站點距離光之城 250 公里（約 155 英里）。Magnant 擁有 56 個充電樁，因此相比大多數 Supercharging 停靠點，它是一個較大的站點。

這座建築可能預示著未來的發展，特別是 Tesla 在主要公路上開設了更多大型 Supercharger 站點。根據文件中的工作範圍，這只是針對一個單一建築的綜合計劃。BOXABL 是一家專注於模組化、預製建築的公司，最近與 Tesla 簽訂了協議，這是 Tesla 正式委託 BOXABL 設計、工程及建造一個試點 Micromenity 結構，這是一個緊湊型的模組化建築單元。Supercharger 通常位於加油站、購物中心和其他主要興趣點。然而，某些停靠點則遠離零售或娛樂場所。

這一 BOXABL 的合作將是一個很好的方式，為偏遠的 Supercharging 地點增設休息站，並可能導致美國範圍內更多此類充電器的出現。今年，Tesla 在 Supercharging 方面做了許多卓越的舉措。除了擴大網絡外，該公司本週推出了 Charging Passport，並在加州的 Lost Hills 開設了全球最大的 Supercharger，擁有 168 個充電樁。

同時，Tesla 還在洛杉磯開設了 Tesla Diner，一家可供開車觀看電影的餐廳，並開始向更多汽車製造商開放基礎設施。Tesla 的這些創新不僅提升了電動車充電的便利性，也顯示出其在推動電動車基礎設施發展方面的潛力，未來有望進一步增強其市場地位。

