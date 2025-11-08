iHerb雙11優惠全網限時74折
Tesla 宣布 Robotaxi 將進軍美國五座新城市
Tesla 在 6 月底於德克薩斯州奧斯汀和幾週後的加利福尼亞州灣區推出了其 Robotaxi 系統，並積極嘗試擴展至美國的新州和城市，甚至計劃進一步拓展至國外市場。這一擴展計劃顯示了 Tesla 在自動駕駛技術和共享出行方面的持續創新與投入。隨著 Tesla 在不同地區的推廣，該公司正致力於提升 Robotaxi 的可用性和可靠性，並希望能夠在未來幾年內實現更廣泛的應用。Elon Musk 一直以來都在推動自動駕駛技術的邊界，而這一最新的擴展計劃無疑是其願景的一部分。
此舉不僅有助於提升 Tesla 的市場佔有率，也可能改變人們對於出行的方式。隨著 Robotaxi 系統的成熟，使用者將能夠以更便捷的方式進行出行，這將進一步促進 Tesla 在電動車市場的增長潛力。隨著技術的不斷進步和市場需求的增長，Tesla 的 Robotaxi 系統將可能成為未來出行方式的一個重要組成部分。這不僅展示了 Tesla 在創新方面的領導地位，也預示著其對全球交通生態系統的正面影響。
