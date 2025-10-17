Tesla 將在即將推出的更新中新增螢幕共享功能

最近，Tesla 的一位駭客 green 在對代碼進行分析時發現，該公司正在通過軟件更新 2025.38 引入螢幕共享功能。這一功能將使得 Tesla 車主可以在車內的顯示屏上與其他乘客分享內容，提升車內的互動體驗。

根據 green 的觀察，這項功能的實現可能會涉及到對車內娛樂系統的多項改進，包括更流暢的界面和更高的響應速度。這樣的升級不僅能夠增強用戶體驗，還可能為 Tesla 的車主提供更多的娛樂選擇，從而在長途旅行中讓乘客的等待變得更加輕鬆愉快。

此外，螢幕共享的引入還可能意味著 Tesla 在推進汽車智能互聯網的路上又邁出了一步。這不僅能吸引更多的消費者，也進一步鞏固了 Tesla 在電動車市場中的領導地位。隨著技術的持續創新和用戶需求的變化，Tesla 將有望在未來繼續引領行業潮流，提供更先進的駕駛和娛樂體驗，進一步促進其在全球市場的增長潛力。 Tesla 的創新不僅使其產品更加吸引人，也為整個汽車行業的轉型帶來積極影響。

