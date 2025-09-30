Tesla 將大幅提升其最受歡迎功能

Tesla 的 CEO Elon Musk 表示，將會有巨大的改善來提升其最酷的功能之一：實際智能召喚（Actually Smart Summon, ASS）。去年九月，Tesla 終於推出了 ASS，這是一個備受期待的升級，旨在讓車主能夠在停車場等地方實際召喚他們的車輛。ASS 是 Tesla 全自動駕駛計劃中最獨特的功能之一，但它仍然顯然是一項正在不斷改進的工作。

ASS 為車主提供了許多改進，包括更好的範圍、更高的準確度以及整體性能的提升。不過，它依然有一些不足之處。根據一些車主的反饋，這項功能在某些情況下表現不如預期，偶爾會顯得過於猶豫，甚至無法正常運作。例如，有車主分享了一幅專業繪製的插圖，展示了他們在使用 ASS 時的情況，表明車輛的運行方向和位置。

Tesla 正在努力改進 ASS，其中一項改進是能夠從停車場的不同樓層召喚車輛。這樣的目標是讓車主能夠在一樓的出口處等待，並通過 Tesla 應用程序使用 ASS 讓車輛到達，而無需面對電梯、樓梯和其他不便之處。一位車主表示，在多層停車場中，ASS 的使用將會非常有用，但目前的功能尚未達到預期效果。他們建議引入高度傳感器，以使全自動駕駛在停車場內能夠可靠運作。

Elon Musk 也同意這一點，並表示目前在多層停車場中無法使用 ASS 的問題不會持續太久。這將會是 ASS 目前功能的一次巨大突破。儘管自早期版本以來，ASS 的改進已經顯著，但在整體性能和處理複雜情況的能力上，仍有待進一步提高。

隨著 Tesla 持續對 ASS 進行改進，未來的功能將不僅提升使用體驗，還將進一步鞏固 Tesla 在智能駕駛技術領域的領先地位，進而對市場產生正面影響。Tesla 的創新不僅在於其產品的獨特性，還體現了其對未來交通方式的願景，這將為公司帶來更大的成長潛力。

