兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
Tesla 將對外部攝像頭進行調整以配合 AI5 套件
Tesla 似乎正在對其外部側方重複攝像頭進行改變，這些攝像頭用於公司的全自動駕駛套件及其他功能，例如 Sentry 模式。此次改變似乎是為了 AI5 套件的升級做準備，首席執行官 Elon Musk 表示，該套件將於明年在少量車輛上實施，但不會廣泛應用至 2027 年。當前，Tesla 使用的是索尼的 IMX963 型號感應器，這是一款 5 百萬像素的攝像頭，相比於硬件 3 車型的上一代產品在動態範圍和低光性能上更具優勢。HW3 車型的攝像頭僅為 1.2 百萬像素。
然而，Tesla 似乎正在尋求進一步升級，因為 Tesla 黑客 greentheonly 在其固件代碼中發現了一個新的感應器型號 IMX00N，並明確提到：看來 Tesla 正在改變（升級？）新車的攝像頭。至今 HW4 使用的是 IMX963 型號的外部攝像頭，而現在它們可能會使用名為 IMX00N 的新型號。索尼尚未公佈 IMX00N 型號的正式規格，儘管 IMX963 已經在 AI4/HW4 車輛中使用，但 Tesla 再次準備升級這些外部攝像頭，顯示出其對於能夠實現全面自動駕駛的第二代硬件迭代的信心。
Tesla 堅持認為 AI4/HW4 車輛能夠實現自動駕駛操作，但 AI5 很可能會幫助公司在整體性能和數據收集方面取得重大進展。Tesla 上一次對其車輛的外部攝像頭進行更新是在 2023 年初，當時轉向使用 5 百萬像素的 IMX963。它還在 1 月推出的新款 Model Y 中增加了額外的攝像頭，以幫助實現全自動駕駛。Tesla 的創新不僅體現在其硬體升級上，還反映出其在自動駕駛技術方面的持續努力與發展潛力。
隨著 AI5 的引入，Tesla 預計將在提升駕駛體驗和安全性方面取得更大的突破，這將進一步鞏固其在電動車市場的領導地位。隨著技術的不斷進步，Tesla 將繼續在全球電動車市場中發揮正面影響。
推薦閱讀
其他人也在看
大灣區專線｜粵車南下市區本月23日可赴港 有車主驗車準備載親友遊維港
【Now新聞台】住在廣州的阿敏，是首批抽中粵車南下的車主，本月23號可以開車直入香港市區。不過想到香港自駕遊，要先過驗車這一關。她過不到驗車，原因是車頭凹陷，外型已經不過關。當局在廣州、中山、珠海及江門設立13間指定的車輛檢驗中心，會檢查車輛有沒有結構性改裝、車燈運作是否正常、胎紋不少於1毫米、底盤、懸掛系統的檢查等一樣都不能少。約30分鐘就能完成程序，驗車標準與香港相同，他就輕易過關。車主李先生：「駕駛我的車去香港，可以方便接載親戚朋友去逛逛香港的景色，看看維港的夜景，其實這個我已經羡慕了很久，等了很久。」驗車中心設置粵車南下專區提供相關資訊，中心指，每日可查驗30至40輛車，並即時作處理。廣州大昌行合盛店負責人楊伙璜：「比如貼了膜，導致前擋透光率低於70%，我們就可以馬上安排師傅把前擋膜撕下來，再重新測就可以通過了。如果有車輛凹的比較嚴重的話，可能維修時間也會比較長，我們就建議先準備好再過來驗車。」完成驗車程序後，就可以申請香港車牌，所有進入市區的粵車車牌是以FT開頭，驗車有效期一年，車主必須購買保險後才能入境。除了驗車，都要買保險，亦可以在第三保的基礎上按需要額外購買全保，保險業聯會提醒南下車主，如果發生意外，要留意兩地處理流程不同，香港警方不會判斷賠償問題，而是純粹紀錄用作日後調查。保險業聯會行政總裁劉佩玲：「車主一定要報警，但是就要保留所有的資料，然後在24小時之內，通知自己的保險公司發生了這個意外，將所有資料交給保險公司，由他們幫你跟進賠償的程序，和處理和對方的商議。」粵車南下香港市區初期每日有100個配額，每輛車可留港最多三日。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
大灣區專線｜粵車南下市區本月23日可赴港 有車主驗車準備載親友遊維港（黃穎芝報道）
【Now新聞台】住在廣州的阿敏，是首批抽中粵車南下的車主，本月23號可以開車直入香港市區。 不過想到香港自駕遊，要先過驗車這一關。她過不到驗車，原因是車頭凹陷，外型已經不過關。當局在廣州、中山、珠海及江門設立13間指定的車輛檢驗中心，會檢查車輛有沒有結構性改裝、車燈運作是否正常、胎紋不少於1毫米、底盤、懸掛系統的檢查等一樣都不能少。約30分鐘就能完成程序，驗車標準與香港相同，他就輕易過關。車主李先生：「駕駛我的車去香港，可以方便接載親戚朋友去逛逛香港的景色，看看維港的夜景，其實這個我已經羡慕了很久，等了很久。」驗車中心設置粵車南下專區提供相關資訊，中心指，每日可查驗30至40輛車，並即時作處理。廣州大昌行合盛店負責人楊伙璜：「比如貼了膜，導致前擋透光率低於70%，我們就可以馬上安排師傅把前擋膜撕下來，再重新測就可以通過了。如果有車輛凹的比較嚴重的話，可能維修時間也會比較長，我們就建議先準備好再過來驗車。」完成驗車程序後，就可以申請香港車牌，所有進入市區的粵車車牌是以FT開頭，驗車有效期一年，車主必須購買保險後才能入境。除了驗車，都要買保險，亦可以在第三保的基礎上按需要額外購買全保，保險now.com 新聞 ・ 21 小時前
空中巴士介入軟體修復 緩解航班混亂憂慮
（法新社巴黎29日電） 飛機製造商空中巴士迅速為其約6000架A320型飛機實施緊急軟體升級，該公司先前表示，這項升級必須立即進行，此舉緩解外界對歐洲乃至全球旅行混亂數日的擔憂。這家歐洲最大的飛機製造商28日晚間宣布，在完成軟體升級前，這些飛機無法再次飛行。法新社 ・ 1 天前
小鵬汽車(09868)11月共交付智能電動汽車36728輛 同比增19%
小鵬汽車(09868)宣佈其2025年11月車輛交付數據，2025年11月，小鵬汽車共交付智能電動汽車36728輛，同比增長19%。自2025年1月至11月，小鵬汽車的累計交付39.1937萬輛，同比增長156%。2025年1月至11月，小鵬汽車的海外交付量達到39773輛，同比增長95%。2025年11月5日，小鵬汽車成功舉辦2025小鵬科技日活動，推出了一系列突破性的「物理AI」應用，其中包括小鵬第二代視覺語言動作模型（XPENG VLA 2.0）、自動駕駛出租車（Robotaxi）和全新一代IRON人形機器人。這些AI應用預計將於2026年開始量產。2025年11月，小鵬汽車智能導航輔助駕駛（XNGP）的城區智駕月度活躍用戶滲透率達84%。2025年12月下旬，小鵬汽車將邀請中國用戶參與第二代視覺語言動作模型的試點計劃。 (CW)infocast ・ 11 小時前
長城汽車(02333.HK)11月新能源車銷售4.01萬台 按月減13.1%
長城汽車(02333.HK)公布，11月份，汽車產量共計134,201台，按年基本持平；銷量共計133,216 台，增加4.57%。首十一個月，累計汽車產量約119.45萬台，銷量總計約119.96萬台，分別增加8.51%及9.26%。 11月份，新能源車銷售40,113台，按月減少13.1%。本年累計銷售36.47萬台。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
東亞證券給予小鵬汽車(09868)目標價96元 評級為「增持」
東亞證券發表報告,給予小鵬汽車(09868.HK/XPEV.US)目標價96港元,投資評級為「增持」。該行表示,小鵬汽車近年在推出新車型和改良車型持續進步,並積極發展海外市場,有助公司應對在中國市場的激烈競爭,料可增加其智能汽車銷售業務的能見度和持續改善利潤率。除汽車業務外,小鵬汽車亦加快拓展物理人工智能相關的創新業務。雖然人型機器人和飛行汽車料在年料在2026年仍未能為公司帶來明顯收入貢獻,Robotaxi 在明年的收入貢獻仍料在起步階段,但其 AI 相關的發展藍圖清晰。該行預期,投資者不會再單單視小鵬汽車為一間智能汽車股,而是一間「智能汽車+物理 AI」的科技企業,並願意給予其更高估值。 小鵬汽車目前股價對應 NTM P/S 為1.31倍,低於過去3年平均值(1.4倍）。東亞證券認為,小鵬汽車於2026年將實現轉虧為盈和多項創新業務料在2026年開始逐步落地,估值具上調空間,給予每股收入預測為58.1元人民幣。#東亞證券 #小鵬汽車infocast ・ 14 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 13 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 15 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 15 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 14 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 16 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 15 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前