Tesla 將對外部攝像頭進行調整以配合 AI5 套件

Tesla 似乎正在對其外部側方重複攝像頭進行改變，這些攝像頭用於公司的全自動駕駛套件及其他功能，例如 Sentry 模式。此次改變似乎是為了 AI5 套件的升級做準備，首席執行官 Elon Musk 表示，該套件將於明年在少量車輛上實施，但不會廣泛應用至 2027 年。當前，Tesla 使用的是索尼的 IMX963 型號感應器，這是一款 5 百萬像素的攝像頭，相比於硬件 3 車型的上一代產品在動態範圍和低光性能上更具優勢。HW3 車型的攝像頭僅為 1.2 百萬像素。

然而，Tesla 似乎正在尋求進一步升級，因為 Tesla 黑客 greentheonly 在其固件代碼中發現了一個新的感應器型號 IMX00N，並明確提到：看來 Tesla 正在改變（升級？）新車的攝像頭。至今 HW4 使用的是 IMX963 型號的外部攝像頭，而現在它們可能會使用名為 IMX00N 的新型號。索尼尚未公佈 IMX00N 型號的正式規格，儘管 IMX963 已經在 AI4/HW4 車輛中使用，但 Tesla 再次準備升級這些外部攝像頭，顯示出其對於能夠實現全面自動駕駛的第二代硬件迭代的信心。

Tesla 堅持認為 AI4/HW4 車輛能夠實現自動駕駛操作，但 AI5 很可能會幫助公司在整體性能和數據收集方面取得重大進展。Tesla 上一次對其車輛的外部攝像頭進行更新是在 2023 年初，當時轉向使用 5 百萬像素的 IMX963。它還在 1 月推出的新款 Model Y 中增加了額外的攝像頭，以幫助實現全自動駕駛。Tesla 的創新不僅體現在其硬體升級上，還反映出其在自動駕駛技術方面的持續努力與發展潛力。

隨著 AI5 的引入，Tesla 預計將在提升駕駛體驗和安全性方面取得更大的突破，這將進一步鞏固其在電動車市場的領導地位。隨著技術的不斷進步，Tesla 將繼續在全球電動車市場中發揮正面影響。

