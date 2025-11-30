Tesla 將於 12 月在荷蘭推出最平價 Model 3 標準版

根據 AutoWeek 的報導，Tesla 預計將於今年 12 月在荷蘭推出 Model 3 Standard 型號。這款車的起售價格預計為 €36,990（約 HK$ 288,222），將成為荷蘭市場多年間最具競爭力的 Model 3。雖然 Tesla 尚未正式確認該車型的到來，但該報導提到的價格來源於可靠的信息。Model 3 Standard 進入荷蘭市場

美國版本的 Model 3 Standard 提供了荷蘭買家的清晰預覽，包括無過多裝飾的配置，保持了 Model 3 的標誌性外觀，卻不會剝奪車內的基本舒適性。全景玻璃車頂依然存在，外觀設計保持不變，而 Tesla 的中央觸控屏幕駕駛艙佈局也保持完整。成本削減主要來自於針對設備的精簡。美國版本的車型使用了較少的揚聲器，缺少通風前座椅和加熱後座椅，並將高級材料替換為布料和紡織品為主的表面。

與高級版本相比，這款車的性能較為適中，0–100 km/h 加速約需六秒，預估 WLTP 續航里程接近 550 公里。儘管電池較小且懸掛系統簡化，Model 3 Standard 仍然保持了駕駛者對 Tesla 的長途行駛能力的期待。價格策略適應荷蘭電動車需求及稅制變化以 €36,990 的價格，Model 3 Standard 恰好契合了 Tesla 當前的產品線重組。

現有的 Model 3 RWD 價格已接近 €42,000，為更具競爭力的入門選擇騰出了空間，並使新款 Model 3 Standard 舒適地位於 €39,990 的 Model Y Standard 之下。此時機與荷蘭對於經濟型電動車需求的上升相吻合，隨著 SEPP 等補貼的逐漸消退，電動車的稅收優惠也在縮減，EVUpdate 指出，尋求無過多裝飾、續航能力可靠的電動車的買家，將會把這一新型號視為一個有吸引力的替代方案。

隨著美國版本的長時間存在以及 Model Y Standard 已在荷蘭上市，Model 3 的入門型號出現在荷蘭配置器中，似乎是合乎邏輯的下一步。Tesla 的不斷創新和市場適應能力顯示出其在電動車市場的潛力。隨著消費者對於經濟型電動車的需求上升，Tesla 將這一新型號推向市場，不僅能夠擴大其客戶基礎，還能進一步增強其在全球電動車行業的領導地位。Tesla 的創新將持續引領行業，為未來的可持續出行奠定基礎。

