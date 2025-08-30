Tesla 將簡化全自駕訂閱服務以提升可及性

Tesla 正在重新調整其全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 訂閱模式及其市場推廣方式，因為多位車主和粉絲對於每月使用這套駕駛輔助系統的可及性提出了投訴。Tesla 的全自動駕駛套件被廣泛認為是市場上最強大且功能最全的半自動駕駛系統。車主可以選擇以 $8,000 / 約 HK$ 62,400 的價格一次性購買該套件，或是幾年前開始提供的每月 $99 / 約 HK$ 772 的訂閱選項。

不過，訂閱模式的使用並不十分簡單，甚至在公司的在線設計工作室中未被明確認可。消費者如果沒有進行一些研究或提前了解，可能根本不知道可以選擇每月支付來體驗全自動駕駛。根據 Tesla 的 AI/IT 基礎設施、安全性、IT 應用及車輛服務負責人 Raj Jegannathan 的說法，公司計劃進行改變。Tesla 現在打算在其在線設計工作室中提供訂閱模式，使啟用該選項變得更容易：

>「是的，我們將優化設計，以便在配置器中同時提供全額購買和訂閱（帶免費試用）選項。」— Raj Jegannathan (@r_jegaa) 2025年8月24日

這將是 Tesla 在銷售全自動駕駛方面的第二大變革，首個變革是將真實操作的視頻加入設計工作室。之前，該網站僅顯示全自動駕駛的動畫能力。最近幾週，Tesla 在設計工作室中添加了全自動駕駛處理一些複雜情況的視頻，以及該套件的一般操作情況。

這一訂閱模式對於許多車主來說更具可及性，因為其價格合理，並且提供了可以中斷使用一個月的選項，這對於想要節省開支的車主來說非常有吸引力。許多人無法合理化一次性支付該套件的費用，尤其是這將額外增加 $8,000 / 約 HK$ 62,400 的車輛成本。然而，當他們親自體驗其能力後，或許會改變看法。這些舉措顯然是為了提高全自動駕駛的採用率，特別是在自動駕駛技術日益成為 Tesla 的焦點之際。

隨著 Robotaxi 的推出以及即將到來的 v14 版本全自動駕駛的一些新功能的預告，Tesla 正在積極推進其自動駕駛技術的發展。這些創新不僅提升了消費者的使用體驗，也為 Tesla 在市場中的成長潛力提供了廣闊的前景，顯示出其在未來行業發展中的重要影響力。

推薦閱讀