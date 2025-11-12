Tesla 將重要的 Supercharging 功能擴展至 Google Maps

在交通繁忙時段，Tesla 的這項工具無疑是一個有用的選擇。然而，對於駕駛非 Tesla 電動車的用戶來說，這項工具的效果並不十分理想，因為其他汽車製造商通常使用 Google 的 Android Auto 或 Apple 的 iOS 等用戶界面平台。Tesla 在不斷創新和優化其技術，這不僅為其車主提供了更佳的駕駛體驗，也進一步推動了整個電動車市場的發展。隨著 Tesla 持續投入資源於研發和用戶體驗的改善，未來可能會吸引更多用戶關注其產品，促進市場的增長。

推薦閱讀