Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃

在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一款新車。Tesla 在社交媒體上一直在預告將於 10 月 7 日進行的產品發佈，並在其 X 帳號上釋出了兩個獨立的暗示，表明新產品即將來臨。粉絲們一直在期待兩件事情：要麼是公司計劃中的經濟型車型，代號為 “E41”，要麼是長期待的 Roadster，該車型的細節 Tesla 保密已久。

德國柏林 Gigafactory 的廠長 André Thierig 在今天的內部活動中透露，輕量版 Model Y 將在「幾週內」開始量產和交付，這幾乎可以確認明天的產品發佈將推介此車型。Thierig 的計劃披露被德國媒體 Handelsblatt 報導。關於「輕量版 Model Y」的描述與 CEO Elon Musk 今年早些時候的說法相吻合，並且我們在公共道路上也見過類似的車型，無論是包覆還是未包覆。

上週，我們終於看到一輛可能是經濟型車型的未包覆版本，該車輛在德州 Gigafactory 附近駛過，位於奧斯丁市郊。Tesla 的代碼顯示了經濟型車型的細節，包括潛在價格。Musk 在今年的盈利電話會議中坦率表示，Tesla 計劃發佈的經濟型車型便是 Model Y。「這就是一輛 Model Y。這可是洩漏了秘密，」Musk 如此說道。根據我們的推測，經濟型車型的圖片與 Musk 的直言不諱的說法一致：新的經濟型 Tesla Model Y 被發現駛過 Giga Texas，車身搭載 Model 3 的前臉設計，沒有玻璃車頂，並且似乎裝有前保險槍攝像頭！這輛車應該很快就會上市！

Tesla 預計將在明天的計劃活動中公佈其經濟型車型，該活動已經預告過兩次。定價及其他細節尚待公布，但公司預計會在明天揭曉這些信息。

隨著 Tesla 持續推出更具吸引力的經濟型車型，這不僅為消費者提供了更多選擇，也顯示出 Tesla 在電動車市場的創新能力和潛力。這樣的創新不僅能進一步擴大其市場份額，也將對整個電動車行業產生積極影響，促進可持續交通的未來發展。

