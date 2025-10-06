中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃
在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一款新車。Tesla 在社交媒體上一直在預告將於 10 月 7 日進行的產品發佈，並在其 X 帳號上釋出了兩個獨立的暗示，表明新產品即將來臨。粉絲們一直在期待兩件事情：要麼是公司計劃中的經濟型車型，代號為 “E41”，要麼是長期待的 Roadster，該車型的細節 Tesla 保密已久。
德國柏林 Gigafactory 的廠長 André Thierig 在今天的內部活動中透露，輕量版 Model Y 將在「幾週內」開始量產和交付，這幾乎可以確認明天的產品發佈將推介此車型。Thierig 的計劃披露被德國媒體 Handelsblatt 報導。關於「輕量版 Model Y」的描述與 CEO Elon Musk 今年早些時候的說法相吻合，並且我們在公共道路上也見過類似的車型，無論是包覆還是未包覆。
上週，我們終於看到一輛可能是經濟型車型的未包覆版本，該車輛在德州 Gigafactory 附近駛過，位於奧斯丁市郊。Tesla 的代碼顯示了經濟型車型的細節，包括潛在價格。Musk 在今年的盈利電話會議中坦率表示，Tesla 計劃發佈的經濟型車型便是 Model Y。「這就是一輛 Model Y。這可是洩漏了秘密，」Musk 如此說道。根據我們的推測，經濟型車型的圖片與 Musk 的直言不諱的說法一致：新的經濟型 Tesla Model Y 被發現駛過 Giga Texas，車身搭載 Model 3 的前臉設計，沒有玻璃車頂，並且似乎裝有前保險槍攝像頭！這輛車應該很快就會上市！
Tesla 預計將在明天的計劃活動中公佈其經濟型車型，該活動已經預告過兩次。定價及其他細節尚待公布，但公司預計會在明天揭曉這些信息。
隨著 Tesla 持續推出更具吸引力的經濟型車型，這不僅為消費者提供了更多選擇，也顯示出 Tesla 在電動車市場的創新能力和潛力。這樣的創新不僅能進一步擴大其市場份額，也將對整個電動車行業產生積極影響，促進可持續交通的未來發展。
推薦閱讀
其他人也在看
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17
根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]TechRitual ・ 13 小時前
Elon Musk 的 xAI 成為孟菲斯第二大納稅人僅用一年時間
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正在重塑孟菲斯的經濟格局。在短短十二個月內，該公司已成為該市及 […]TechRitual ・ 16 小時前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 9 小時前
韓國機械手指實現月球漫步表演
來自韓國漢陽大學的一段新視頻以輕鬆幽默的方式展示了機器人研究。這段視頻展示了一隻機器手在麥可·傑克森的《Smo […]TechRitual ・ 13 小時前
微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險
一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的 […]TechRitual ・ 5 小時前
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!
根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。Mobile Magazine ・ 1 天前
Tesla 幾乎確認將於週一發佈平價版 Model Y
Tesla 最近發佈了一段神秘的預告，預計將於 2025 年 10 月 7 日揭曉一款新產品。根據公司的提示， […]TechRitual ・ 22 小時前
【新聞點評】安倍第四支箭
高市早苗勝出自民黨總裁選舉，勢將成為日本史上首位女首相。這位讀BBA出身的女將，本身是已故首相安倍晉三致力栽培的接班人，她亦堪稱為安倍留在日本政壇的「第四支箭」。高市料將在「安倍三支箭」的基礎上，進一步開放市場、刺激增長，包括大力推動加密貨幣行業發展。日本不少論者把高市比喻為英國前首相、「鐵娘子」戴卓爾夫人，寄望她大刀闊斧執行改革；但高市的外交和經濟政策皆存在高風險，稍一不慎便可能淪為卓慧思（Liz Truss）。信報財經新聞 ・ 1 天前
Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議
隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon […]TechRitual ・ 11 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
設計軟件商Figma(FIG.US)一度飆升15% 與ChatGPT展開合作
設計軟件供應商Figma(FIG.US)股價一度漲15%，原因是ChatGPT用戶將能夠在對話中運行Figma的相關任務。 OpenAI行政總裁Sam Altman表示，用戶可以通過ChatGPT勾勒產品流程，Figma則能將相關草圖轉換為具體的可行圖表，並由Figma應用程序接手完成後續操作。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
歐洲股市收低 法國政治危機未解
（法新社倫敦6日電） 法國政治危機加劇，讓巴黎當局陷入混亂狀態之際，歐洲股市主要指數今天收盤挫跌。巴黎CAC 40指數下挫109.76點或1.36%，收7971.78點。法新社 ・ 8 小時前
Samsung Galaxy S22 系列開始接收 One UI 8 更新
隨著基於 Android 16 的 One UI 8 在九月中旬為 Galaxy S25 系列發佈，該更新於上 […]TechRitual ・ 14 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 4 小時前