Tesla 幾乎確認將於週一發佈平價版 Model Y

Tesla 最近發佈了一段神秘的預告，預計將於 2025 年 10 月 7 日揭曉一款新產品。根據公司的提示，這款產品似乎是一直在全國進行路測的經濟型 Model Y。

有關經濟型 Model Y 的目擊情報上周傳出，多位 Tesla 的影響力人物造訪了位於德克薩斯州的 Gigafactory，參加了一個私密活動。這些參加者包括資深的 Tesla YouTuber、汽車評測者、X 平台的影響者，甚至還有一位拆解專家，他曾提供過如何改善原版 Model 3 轎車的初步見解。同時，一輛疑似經濟型 Model Y 的車輛也在網上曝光，據報導該車輛在靠近 Giga Texas 的地點被目擊。這款新型 Model Y 與標準版相比，外觀上有一些顯著的變化，其前臉似乎受到 Model 3 轎車的啟發，而不是 Cybertruck，車頂則顯得更加黑色化。整體來看，這款車似乎是一個更簡化的 Model Y，旨在以更實惠的價格提供。

在這個週末，Tesla 的官方 X 平台賬號按慣例發佈了有關即將推出產品的預告，不過 Tesla 有意保持信息的模糊性。最初，發佈了一段近距離的視頻，顯示了一個看似氣動輪圈的部件，但由於信息不夠明確，有些人猜測這可能是 Elon Musk 長期公布的 HVAC 系統。隨後在星期日，又發佈了一段新車燈的預告視頻，這引發了人們對新 Roadster 可能終於要揭曉的猜測。儘管新 Roadster 的揭曉會讓人感到興奮，但很明顯，這段新預告中的車燈與幾天前在 Giga Texas 附近目擊的經濟型 Model Y 是相匹配的。

因此，似乎 10 月 7 日將是全世界首次看到 Tesla 對經濟型車輛的實際構想之日。Tesla 持續在電動車領域引領創新，其在新能源汽車市場的潛力正隨著新產品的不斷推出而逐漸顯現，無疑會對市場產生積極的影響。這一切都表明，Tesla 的創新不僅在於其技術的突破，還在於其對未來可持續交通的承諾。

