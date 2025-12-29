Tesla 成為南韓 20 至 30 歲年輕人首選進口汽車品牌

Tesla 在韓國的 20 至 30 歲年輕人中大受歡迎，成為該年齡層最受歡迎的進口汽車品牌。根據數據，從 1 月到 11 月，年輕買家購買了超過 21,000 輛 Tesla，遠超過了其他進口競爭對手如 BMW 和 Mercedes-Benz。據《經濟學人》報導，業界專家將這一現象歸因於「粉絲文化」，年輕買家更注重品牌而非傳統汽車特徵，這與他們購買最新 iPhone 的心態相似。

根據韓國進口汽車協會的數據，至 11 月，Tesla 在 20 至 30 歲年齡層的銷售量為 21,757 輛，BMW 的銷售量為 13,666 輛，而 Mercedes-Benz 僅為 6,983 輛。Model Y 無疑是年輕買家中的熱門選擇，標準版和 Long Range 版本在年輕男女中均為最受歡迎的型號。年輕男性購買了約 16,000 輛 Tesla，其中 Model Y 超過 15,000 輛，Model 3 次之。

年輕女性的購買趨勢也類似，Model Y 購買量為 3,888 輛，Model 3 為 1,083 輛。Cybertruck 在這一群體中的銷售量則相對較少。Model Y 吸引買家的原因在於其家庭友好的 SUV 設計、400-500 公里範圍、快速加速及寬敞的行李空間，非常適合通勤和休閒使用。而 Model 3 作為一個更具親和力的入門選擇，以較低的價格吸引了不少年輕消費者，這在韓國的電動車補貼政策下尤為重要。

專家們形容 Tesla 的受歡迎程度是「粉絲文化」，年輕買家對品牌的熱情超越了批評者的質疑。李浩根教授將 Tesla 視為典型的早期採用者品牌，將其購買行為比擬為 iPhone。金必洙教授指出，年輕人將 Tesla 視為一種小工具而非一輛汽車，並且他們更容易受到市場營銷、補貼及品牌價值的吸引。他們也往往忽視有關車輛的多次召回消息，這些召回大多是軟件更新，及與公司相關的爭議。目前，Tesla 作為 2025 年韓國的頂級進口品牌似乎已經穩定。

儘管 12 月的銷售數據尚未公布，但市場分析師認為，Tesla 幾乎已經確定了在今年韓國進口汽車市場中的頂尖地位。隨著 Tesla 繼續在年輕消費者中贏得青睞，其在電動汽車市場的影響力不斷擴大，預示著未來的增長潛力。Tesla 的創新不僅重塑了汽車產業，也引領著消費者對於可持續交通的期待，將進一步推動市場的積極發展。

