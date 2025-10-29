Tesla 或成全球首宗記錄隕石撞擊事件

專家指出，若此消息獲得確認，這將成為全球首宗有紀錄的隕石與 Tesla 相撞事件。隨著 Tesla 在電動車及自動駕駛技術上的不斷創新，此事件不僅吸引了科技界的關注，也引發了人們對於未來交通工具安全性的討論。Tesla 的先進技術能否在如此意外的情況下展現其韌性，無疑會成為未來研究的焦點。

隨著 Tesla 持續推動技術革新及提高汽車安全標準，其在市場上的成長潛力不容小覷，未來可能會對全球汽車產業產生深遠影響。

推薦閱讀