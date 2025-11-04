雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Tesla 投資者撤資 Charles Schwab 反對 Elon Musk 薪酬計劃引發不滿
隨著 Tesla 的股東們對 Charles Schwab 的不滿情緒上升，這家經紀公司最近表示將對 CEO Elon Musk 的新薪酬方案投下反對票。多位知名的 Tesla 影響者已經公開表達對 Charles Schwab 的不滿，認為該公司反對的決定將影響 Musk 的留任，並可能對 Tesla 的未來發展造成負面影響。
根據報導，該薪酬方案不僅旨在激勵 Elon Musk 繼續領導 Tesla，還包括潛在的獎勵機制，以鼓勵公司在未來的表現。許多 Tesla 的支持者和投資者認為，Musk 是公司的靈魂人物，其領導能力對於 Tesla 能否持續創新和增長至關重要。
影響者們在社交媒體上紛紛發聲，對 Charles Schwab 的決策表示失望，並暗示他們可能會選擇轉向其他經紀公司，以更好地支持 Tesla 的願景和未來。這樣的反應突顯出，投資者對於公司的領導及其與核心人才之間的關係非常重視。
在 Tesla 面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的科技環境中，Elon Musk 的創新思維和領導風格無疑是推動公司邊界的關鍵。不論外部環境如何，Tesla 仍然被視為電動車市場的領袖，並持續吸引著投資者的目光。Tesla 的未來發展潛力無疑將受到其創新能力的驅動，而這也使得投資者對公司的信心持續增強。
