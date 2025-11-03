Tesla 招聘信息顯示多個地區可能啟動全天候 Robotaxi 營運

Tesla 最近在多個地區開放了新的職位，包括 Austin、Palo Alto、Orlando、Tampa、Doral、Houston、Dallas、Tempe 和 Las Vegas。目前，這些職位仍然有效，顯示出 Tesla 對於擴展業務和增強人才招聘的積極態度。

隨著 Tesla 在電動車和可再生能源領域的不斷創新，公司持續吸引優秀的人才，這不僅有助於提高其產品的技術水平，還能進一步推動市場的發展。Tesla 的擴張策略，無疑將帶來更大的市場影響力，並為未來的成長潛力鋪平道路。這些動向顯示出 Elon Musk 的願景正在逐步實現，未來可望為消費者和整個行業帶來更多的正面影響。

推薦閱讀