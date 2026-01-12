Tesla 招聘 iOS 工程師 以提升 Robotaxi 應用程式使用體驗

Tesla 正在為其 Robotaxi 應用程式團隊招聘 iOS 工程師，職位公告強調創造不僅僅是功能性的「魔法」體驗。顯然，Tesla 正在全力確保其 Robotaxi 服務的用戶獲得最佳的使用體驗。### Robotaxi 應用程式功能根據 Tesla 社區成員的觀察，Tesla 已經公開招聘 iOS 工程師，專注於其 Robotaxi 應用程式。職位公告提到開發一個「核心移動體驗」，使客戶能夠召喚、追蹤並與無人駕駛車輛互動。

從要求搭乘到無縫的進入，從行程規劃到實時車輛狀態和媒體控制，這些功能都將一一實現。值得注意的是，職位公告還提到創造打磨精緻的體驗，使 Robotaxi 不僅僅是功能性的。「你將全權負責功能的開發，從架構設計到穩健的實現，提供讓人愉悅且精緻的體驗，使 Robotaxi 不僅具功能性，而是充滿魔力。」Tesla 在其招聘公告中這樣表示。### Apple 的「魔法」行銷Tesla 在提到 Robotaxi 應用程式時使用「魔法」一詞，與 Apple 對某些關鍵產品的行銷策略相呼應。

廣告 廣告

Apple 通常在形容能將複雜技術轉化為日常生活中簡單而自然的產品或解決方案時，會使用這個詞。例如，AirPods 與 iPhone 的無縫配對及 FaceID 的複雜卻簡單易用的安全系統，都被賦予了 Apple 的「魔法」標籤。考慮到這一點，Tesla 看來有意開發一款既複雜又非常易用的 Robotaxi 應用程式。Tesla 在此領域已有豐富的經驗，其 Tesla 應用程式一向受到用戶的高度評價。

如果 Tesla 成功使 Robotaxi 應用程式達到其「魔法」標籤的標準，那麼即使是主流消費者也會迅速接受這項服務。### Tesla 在歐洲的擴張最新報導顯示，Tesla 正在加速進軍波羅的海國家，近期在拉脫維亞和愛沙尼亞註冊了新子公司。這一行動顯示出 Tesla 在近期於立陶宛啟動後，正在加快其地區擴展的步伐。Tesla 在拉脫維亞和愛沙尼亞成立了兩個新法律實體，分別為 Tesla Latvia SIA 和 Tesla Estonia OÜ，並由 Tesla International B.V. 擁有。

這些實體的註冊專注於「汽車的維修和保養」，而非僅僅是車輛銷售，這暗示著 Tesla 將在這兩個國家啟動服務中心。在 Tesla 進入立陶宛時，首先成立當地實體，隨後在幾周內開設快閃店並在幾個月後設立永久服務中心，因此不難想像 Tesla 可能會在愛沙尼亞和拉脫維亞採取類似策略，預計在 2026 年上半年就會啟動服務與零售業務。隨著 Tesla 持續推進其在歐洲的擴張，並推出最具價格競爭力的 Model 3 Standard 和 Model Y Standard，預期將吸引更多消費者進入 Tesla 生態系統。

這些創新不僅提升了 Tesla 在市場上的競爭力，也為用戶帶來了更好的選擇，展現出 Tesla 的成長潛力和對未來市場的正面影響。

推薦閱讀