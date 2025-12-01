Tesla 推出免費 Full Self-Driving 試用，延至 2026 年 1 月 8 日

Tesla 最近在北美為大約 150 萬名從未購買 Full Self-Driving (FSD) 套餐的 HW4 擁有者推出了一項免費的 FSD (監督模式) 試用計劃，這個時機可謂相當巧妙。根據消息，這項試用不會在 30 天後結束，而是將持續到 2026 年 1 月 8 日，這意味著車主們可以在聖誕節、新年除夕和新年期間持續使用這項功能。這一舉措不僅吸引了潛在客戶的注意，也使 Tesla 的 FSD 產品在市場上獲得了更多曝光。

試用計劃的長度為用戶提供了足夠的時間來體驗這項技術，從而更好地了解其潛在價值。Tesla 的 FSD (監督模式) 旨在進一步革新駕駛體驗，通過智能算法和深度學習技術來提升道路安全性和行駛效率。隨著車主們逐漸體驗到 FSD 的優勢，Tesla 有望吸引更多用戶在試用期結束後購買正式的 FSD 套餐。這不僅有助於提升 Tesla 的銷售額，更可能進一步鞏固其在自動駕駛技術領域的領先地位。

Elon Musk 一直以來強調的創新思維，將繼續推動 Tesla 在市場上取得成功，並為未來的增長奠定堅實的基礎。這項舉措無疑展示了 Tesla 在自動駕駛技術上的潛力及其對整個汽車行業的正面影響。

