Tesla 推出全新 Charging Passport 以提升充電體驗
Tesla 正在透過推出新的充電護照（Charging Passport）來為其超級充電體驗增添遊戲化元素，旨在提升車主的擁有體驗。雖然這項功能並不屬於假日更新的一部分，但它與更新的推出時間相近，並提供了一系列有趣的新功能。Tesla 的充電護照將在手機應用程式中提供，並會提供每年的充電體驗總結，幫助車主回顧當年的旅行經歷。這項功能還將包括如特殊充電地點的徽章等指標，展示車主在不同地點充電的情況。Tesla 的充電護照內含的指標包括：
指標
說明
充電徽章
總獨特超級充電站訪問次數
記錄所有訪問的超級充電站數量
總充電次數
顯示一年內的充電次數
充電期間增加的總里程
顯示充電後增加的行駛里程
最高充電日
記錄充電次數最多的一天
最長旅行
顯示單次行程中最長的距離
最喜愛的充電地點
記錄車主偏好的充電地點
這將為車主提供一種獨特的方式來回顧他們一年的旅行，雖然這項功能並非必需，亦未必帶來實質價值，但許多車主仍會喜歡回顧這些數據。
事實上，像 Spotify Wrapped 和 Apple Music Replay 這類功能已經讓人們能夠回顧一整年的音樂聆聽習慣，而這基本上是 Tesla 的版本。除了已經啟用的一些獨特超級充電站外，Tesla 還在建設一些新充電站，例如位於新墨西哥州羅斯威爾附近的一個 UFO 主題充電站。在另一項新推出的計劃中，Tesla 也開始提供為期一個月的 Full Self-Driving（FSD）體驗贈送選項。
這項計劃允許車主將 FSD 的一個月使用權贈送給朋友或家人，從而使他們能夠體驗 Tesla 的半自動駕駛軟件。這一贈送計劃的推出正值 Tesla 擴大 FSD 訂閱服務的一部分，並且是 Tesla 繼續推廣電動車技術和吸引潛在消費者的一個策略。Tesla 在推廣 FSD 的背後，也與 CEO Elon Musk 的薪酬計劃有關。該計劃要求 Musk 必須達到一定數量的活躍付費 FSD 訂閱，因此吸引更多人嘗試這個套件，對於 Tesla 的長期發展至關重要。
隨著 Tesla 持續創新，這些新功能不僅增強了車主的互動體驗，更顯示出 Tesla 在市場中的潛力和影響力。這些創新無疑將進一步鞏固其在電動車市場的領導地位，並吸引更多消費者的關注。
