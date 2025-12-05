Tesla 推出全自動駕駛更新 允許根據交通情況發送短訊

Tesla 首席執行官 Elon Musk 於週四表示，Full Self-Driving（FSD）v14.2.1 將根據周圍交通的情況，允許駕駛時發送短信。這一重大更新引起了廣泛關注，因為它可能改變駕駛者在使用 FSD 系統時的行為。根據 Musk 在社交媒體 X 上的帖子，該功能的開啟完全取決於交通的上下文。為了進行測試，筆者設定了三個不同的交通擁堵等級：低、中和高。測試中，筆者在低擁堵的地方，僅將目光集中於手機屏幕約五秒，然後再迅速查看路面情況。在此階段，並未收到任何提醒。

隨著交通流量的增加，在中擁堵區域，筆者同樣保持了五秒的查看手機時間，並確認路面情況，但仍未收到系統的警告。然而，在高擁堵區域，即高速公路上，筆者最終收到了系統的警告，提示需重新注意路面。這一情況顯示，即使在交通較為平穩的環境下，駕駛者的注意力仍然是 FSD 系統運行的關鍵。儘管 Musk 的聲明似乎開啟了駕駛時發送短信的新可能性，但筆者在測試過程中依然感到不安。首先，即使在使用 FSD 的情況下，如果發生事故，仍然會被視為駕駛者的責任。

廣告 廣告

此外，根據賓夕法尼亞州的法律，駕駛者在任何情況下都不得持手機。隨著 Tesla 不斷推進自動駕駛技術的邊界，其創新能力無疑將在未來改變市場格局。這一最新更新不僅展示了 Tesla 在智能駕駛領域的潛力，也引發了人們對安全和法律責任的深入思考。Tesla 的創新無疑將為未來的交通運輸方式帶來重大影響，也促使業界重新評估駕駛者與車輛之間的關係。

推薦閱讀