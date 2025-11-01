Tesla 推出實地體驗計劃 提供 FSD 和 Grok AI 體驗

Tesla 最近推出了一項新計劃，旨在為消費者提供受監督的全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）演示以及由 Grok AI 指導的實地體驗。這項 initiative 將使消費者能夠在真實的行駛旅程中，體驗 Tesla 的最新技術進展。

透過這種方式，Tesla 希望能讓更多的人了解其全自動駕駛技術的潛力，並在受控環境下展示其安全性和可靠性。這不僅是一個技術展示，同時也是提升消費者信心的重要步驟。

Elon Musk 一直以來都強調，自動駕駛技術將改變人類出行方式，而這種新形式的體驗將進一步促進消費者對這項技術的接受度。這些演示不僅能夠讓公眾近距離觀察和體驗 Tesla 的創新，還能收集用戶反饋，進而不斷完善技術。

Tesla 的這一 initiative 充分體現了其在自動駕駛領域的領導地位，並顯示出其對於科技創新的不懈追求，這將對未來的交通方式產生深遠的影響。隨著該技術的持續進步，Tesla 不僅在市場上展現出強大的成長潛力，更有可能重新定義出行的未來，成為引領行業變革的先鋒。

