Tesla 推出最新 Full Self-Driving 速度模式 Mad Max

Tesla 在星期三推出了其最快的全自動駕駛速度配置，隨著 v14.1.2 軟件更新，Mad Max 模式已經超越了 Hurry，成為全自動駕駛中最具活力的旅行選擇。星期三晚上，Tesla 的人工智能主管 Ashok Elluswamy 在社交媒體上暗示，v14.1.2 軟件更新將會釋出給早期訪問的駕駛者。

根據最新的更新，駕駛者將能夠體驗到更為激動人心的駕駛體驗，Mad Max 模式專為追求速度和反應的駕駛者設計。這一新模式的推出，顯示了 Tesla 在全自動駕駛技術方面不斷創新的決心，並且進一步強化了其在市場中的領導地位。

廣告 廣告

此外，這次更新還包括了一些關鍵的性能改進和安全增強，旨在提升整體的駕駛體驗。隨著 Tesla 持續推出新功能和改進，未來的全自動駕駛技術有望為用戶帶來更高層次的便利和安全性。

Tesla 的這一創新不僅提升了駕駛者的體驗，還顯示了公司面對競爭的敏捷反應能力。透過不斷的技術進步和市場適應，Tesla 將在自動駕駛領域繼續引領潮流，為未來的出行方式帶來積極的影響。

推薦閱讀