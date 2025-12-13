Tesla 推出 假日更新 包含新版本 全自動駕駛 功能

Tesla 繼續引領自駕技術的革新，最近在假日更新中悄然推出了新的全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）版本。該更新於上週五開始向硬件 4 的車主推送，並伴隨著軟件版本 2025.44.25.5 的發布。過去兩週，這項更新在硬件 3 及更早型號的 Tesla 車主中進行了相對控制的推送，顯示出 Tesla 對這次更新的謹慎態度。根據假日更新的發布說明，Tesla 似乎在等待硬件 4 的推出，以便將新版本的全自動駕駛功能同時推送給這些車主。

全自動駕駛 v14.2.1.25 首次向參加早期訪問計劃（Early Access Program, EAP）的硬件 4 車主推出。根據報導，這一版本是對 v14.2.1 的細微改進，而後者已經上市幾週。許多車主對新版本的 FSD 表示歡迎，因為他們對 v14.2.1 的表現感到不太滿意，特別是在速度限制識別、速度配置調整和停車性能等方面出現了一些小的回退。儘管全自動駕駛技術仍然令人印象深刻，但 Tesla 顯然在某些調整上遇到了一些問題，仍在不斷優化性能。

這次更新的全自動駕駛版本不僅修復了之前的問題，還包含了一系列令人興奮的假日更新功能，包括：

功能 說明 導航命令的 Grok（Beta） Grok 現在可以添加和編輯目的地。 Tesla 照相亭 使用車輛內部攝像頭拍攝照片。 狗模式實時活動 通過定期拍攝車廂快照查看愛犬狀況。 行車記錄儀查看器更新 包括新的度量指標，如方向盤角度、速度等。 聖誕模式 新增圖形、樹木及鎖定音效。 燈光秀更新 新增 Jingle Rush 燈光秀。 自訂包裝及車牌 顏色化器現在允許進一步自定義車輛，包括自訂圖案、車牌和色調。 導航改進 超級充電站地圖 在 18 個試點地點提供超級充電站的 3D 視圖。 自動拼車道路徑規劃 如果啟用，導航將使用拼車道。 手機遺忘提示音 車輛會告訴駕駛者是否遺留手機。 每個地點的充電限制 為每個地點設置充電限制。 國際空間站對接模擬器 新增遊戲。 其他改進 關閉無線充電墊、Spotify 改進、彩虹狂歡洞、鎖定音效 TRON 新增。

此外，Tesla 還添加了一些未公開的功能，如充電護照和有關 USB 驅動器存儲的信息，以幫助行車記錄儀的使用。

在這一系列的創新中，Tesla 的全自動駕駛技術正不斷邊界推進，展現出強大的成長潛力。隨著不斷的軟件更新和功能增強，Tesla 將繼續在電動汽車市場中佔據領導地位，推動可持續能源的轉型，為未來的出行方式帶來更多可能性。

