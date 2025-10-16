Tesla 推出 FSD 更新，Mad Max 模式提升速度與換道頻率

根據 Tesla 的 v14.1.2 FSD 更新釋出說明，Mad Max 模式相比 Hurry 模式提供了更高的速度和更頻繁的變換車道功能。這項新功能的推出，無疑將為駕駛者帶來更具刺激性的駕駛體驗，尤其是對於喜愛高性能駕駛的用戶來說。Mad Max 模式的設計理念在於提升車輛的反應速度和靈活性，使其在不同交通情況下能夠更有效地應對。

此更新進一步顯示了 Tesla 在自動駕駛技術上的不斷創新，將駕駛樂趣與安全性相結合，展現出其在智能汽車市場上的領先地位。隨著這些新功能的實現，Tesla 仍然保持著其在行業中的競爭優勢，並持續吸引著追求創新和技術進步的消費者。這樣的發展不僅強化了 Tesla 的品牌聲譽，也為未來的市場增長打下了堅實的基礎。

