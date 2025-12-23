Tesla 推出 FSD (Supervised) v14.2.2 更新，提升駕駛輔助系統表現

專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
Tesla 開始推送 Full Self-Driving (Supervised) v14.2.2，進一步提升其最先進的駕駛輔助系統。這次的 FSD 更新著重於實際駕駛性能的平滑性、障礙物的感知能力以及精確的行程結束路徑等改進。### FSD v14.2.2 的主要改進根據 Not a Tesla App 的報導，FSD v14.2.2 升級了視覺編碼神經網絡，具備更高的解析度特徵，從而提升對緊急車輛、道路障礙物和人類手勢的檢測能力。
新增的到達選項讓用戶可以選擇偏好的停車方式，例如停車場、街道、車道、停車庫或路邊，導航釘也會自動調整到用戶理想的停車位置以確保精確。其他新增功能包括為緊急車輛讓路、針對封閉道路的即時視覺導航繞行、改善對靜態和動態門的處理，以及針對不同駕駛風格的極限速度配置。可靠性方面，FSD v14.2.2 增強了故障恢復能力、擋風玻璃殘留物警報，以及針對 2026 年新款 Model Y 的自動窄視場相機清洗功能。此外，FSD 在無保護轉彎、換道和校車情境等多個場景的處理能力也有所提升。
Tesla 還指出，用戶的 FSD 使用統計數據將保存在控制面板的自動駕駛設定中，這將幫助駕駛者輕鬆查看其日常駕駛中 FSD 的使用情況。### FSD v14.2.2 更新記錄以下是 FSD (Supervised) v14.2.2 的主要更新內容：
功能
描述
視覺編碼神經網絡升級
利用更高解析度特徵，改進處理緊急車輛、道路障礙物和人類手勢的能力。
到達選項
用戶可以選擇 FSD 停車的地點：停車場、街道、車道、停車庫或路邊。
緊急車輛讓路
新增緊急車輛（如警車、消防車、救護車）讓路功能。
即時導航
速度配置
新增速度配置，進一步自定義駕駛風格的偏好。
靜態和動態門處理
改善對靜態和動態門的處理能力。
道路雜物處理
改善對道路雜物（如輪胎、樹枝、箱子）的處理能力。
系統故障處理
提升 FSD 在系統故障情況下的管理能力，確保平穩恢復。
擋風玻璃警報
新增殘留物累積警報，可能影響前方攝像機能見度。
自動清洗
自動窄視場清洗功能，快速有效地清洗前方攝像機，並在高速下優化氣動性能。
Tesla 的這些創新不僅提升了駕駛的安全性與便利性，更顯示出其在自動駕駛技術上的不斷進步。隨著這項技術的成熟，Tesla 有望在未來的市場競爭中繼續保持領先地位，並為全球的交通安全做出更大貢獻。
