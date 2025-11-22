焦點

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》

TechRitual

Tesla 推出 Full Self-Driving 版本 14.2，帶來多項改進

Techritual.com

Tesla 昨日向早期接入計劃 (Early Access Program, EAP) 成員推出了全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 版本 14.2。這次的推出備受期待，Tesla 確實沒有讓人失望。相較於版本 14.1，FSD 版本 14.2 在七個主要方面進行了改進。對於版本 14.1，我們的最終體驗是 14.1.7，誠實地說，當時的表現還不錯，但也感覺有些退步，尤其是在某些功能上。儘管在剎車與猶豫方面有所改善，但在導航和整體表現上仍然出現了一些小的干預情況。

這些問題並不嚴重，沒有出現需要大幅干預的情況，更多是主觀感受的問題，其他駕駛者可能會感到更放鬆。隨著版本 14.2 的上線，有幾個改善是我們明顯注意到的，最顯著的是剎車猶豫的情況幾乎消失，這也是與版本 14.1.x 之間的主要抱怨之一。在一段 62 分鐘的完整錄影駕駛中，整體表現有許多正面的改變，僅有一個真正的抱怨，這也是我們過去未曾遇到的問題。

廣告

優點

缺點

剎車猶豫幾乎消失

停車質量稍有下降

速度設定更加合理

整體操作更流暢

剎車猶豫和猶豫的情況是版本 14.1.x 最引人注意的問題之一。

以往在到達交叉路口時，車輛的表現讓人感到緊張，尤其是在四向停車的情況下，車輛不夠果斷，無法順利通過。然而，在我們的長途駕駛中，這一問題完全消失。版本 14.2 在這些情況下的表現更為果斷，同時在 FSD 知道不是該車輛的時候，也能表現出更多的耐心。對於某些 FSD 版本 14 用戶來說，失去最大速度設定被視為負面影響，但隨著版本 14.2 的推出，這些抱怨似乎會逐漸減少。

高速公路駕駛中，這一點尤為明顯，駕駛者可以根據需要選擇更快或更慢的速度設定，速度設定之間的差異更為明顯，這對駕駛者來說是一個巨大的優勢。整體操作的流暢性也有了明顯的提升，特別是在變道和決策上，這使得駕駛過程變得十分舒適。不過，在停車質量上，版本 14.2 顯然有些退步。多次自動停車時，駕駛者可能需要手動調整停車位，這一點令人失望。根據版本 14.2 的發布說明，停車位選擇和停車質量將在未來版本中進一步改善。儘管如此，這是我們對版本 14.2 唯一的抱怨。

隨著 Tesla 不斷推進其技術創新，未來的版本將有望帶來更多的改進，進一步提升用戶的駕駛體驗。Tesla 的持續努力與創新無疑將在未來的市場中產生更大的正面影響，並可能引領電動汽車技術的新的發展方向。

推薦閱讀

自助餐

其他人也在看

Mojawa Purra Swim Pro IP68 防水游泳耳機、Purra Run Pro 運動耳機在港開賣！

Mojawa Purra Swim Pro IP68 防水游泳耳機、Purra Run Pro 運動耳機在港開賣！

運動愛好者想邊游泳、或者邊跑步同時聆聽心水音樂，又希望耳機能「上天入地」不受環境影響，可留意今日（11 月 21 日）Mojawa 在港推出的 Purra Swim Pro 跟 Purra Run Pro 無線耳機。

Mobile Magazine ・ 1 天前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險　居家軟禁改為拘留

巴西前總統波索納洛有潛逃風險　居家軟禁改為拘留

（法新社巴西利亞22日電） 巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。裁定指出，波索納洛違反電子監控規定，並計劃於今天由他兒子在其巴西利亞住所外發起示威期間破壞電子腳鐐，因此裁定自居家軟禁轉為警方拘留。

法新社 ・ 1 天前
HUAWEI MatePad Edge 實機照全面曝光，極窄邊框設計與專用鍵盤成焦點!

HUAWEI MatePad Edge 實機照全面曝光，極窄邊框設計與專用鍵盤成焦點!

近日，網上流出一組 HUAWEI MatePad Edge 平板電腦的實機照片，首次完整曝光裝置的背面設計細節。雖然華為官方早前曾公開產品正面造型，但今次曝光的影像讓消費者能夠更全面了解這款即將發表的新品。

Mobile Magazine ・ 7 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案　患者曾與另一確診家人到訪深圳

基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案　患者曾與另一確診家人到訪深圳

【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
G20領袖聯合宣言 呼籲烏克蘭巴勒斯坦等地和平

G20領袖聯合宣言 呼籲烏克蘭巴勒斯坦等地和平

（法新社約翰尼斯堡22日電） 20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們將依循聯合國憲章宗旨與原則（Purposes and Principles）全文指引，努力推動在蘇丹、剛果民主共和國、被占領的巴勒斯坦領土及烏克蘭實現公正、全面且持久的和平。」

法新社 ・ 1 天前

英國據報將延長電動車補貼 為未來「按里程收費」新稅制鋪路

英國據報將延長電動車補貼,涉資達13億英鎊(折合超過132億港元),為未來「按里程收費」的新稅制鋪路。據英國廣播公司(BBC)報道,政府將額外撥款13億英鎊補貼電動車。根據電動車資助計劃,政府之前成立了6.5億英鎊基金,以向購買電動車人士補貼最高3750英鎊,今次撥款是增加基金金額。報道指,政府計劃由2028年開始向電動車車主徵收按行駛里程收費的新稅制,以抵銷燃油稅的減少。 (BC)

infocast ・ 8 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫

邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫

劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」

哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」

網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌

高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌

高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限

Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤　市民狠批「3大罪」

故宮古埃及展惹公憤　市民狠批「3大罪」

【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以

on.cc 東網 ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」

黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」

58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 4 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%

施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%

中原集團創辦人施永青在旗下報章《am730》撰文，指本港住宅市道已確認見底回升，往後是如何評估今次上升浪的走勢。施永青預期這個升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與今年3月所錄低位134.89點相比，潛在升幅可達85%。

AASTOCKS ・ 2 小時前
谷婭溦成《中年4》評審　黃博趙浚承勁多Job

谷婭溦成《中年4》評審　黃博趙浚承勁多Job

【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
81 歲婆婆墮入網戀騙局　錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo

81 歲婆婆墮入網戀騙局　錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo

網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯　條件只有一個

英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯　條件只有一個

曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。

Yahoo 體育 ・ 5 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？

解讀 | 點解紅軍又輸一場？

紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。

Yahoo 體育 ・ 1 天前