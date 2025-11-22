張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Tesla 推出 Full Self-Driving 版本 14.2，帶來多項改進
Tesla 昨日向早期接入計劃 (Early Access Program, EAP) 成員推出了全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 版本 14.2。這次的推出備受期待，Tesla 確實沒有讓人失望。相較於版本 14.1，FSD 版本 14.2 在七個主要方面進行了改進。對於版本 14.1，我們的最終體驗是 14.1.7，誠實地說，當時的表現還不錯，但也感覺有些退步，尤其是在某些功能上。儘管在剎車與猶豫方面有所改善，但在導航和整體表現上仍然出現了一些小的干預情況。
這些問題並不嚴重，沒有出現需要大幅干預的情況，更多是主觀感受的問題，其他駕駛者可能會感到更放鬆。隨著版本 14.2 的上線，有幾個改善是我們明顯注意到的，最顯著的是剎車猶豫的情況幾乎消失，這也是與版本 14.1.x 之間的主要抱怨之一。在一段 62 分鐘的完整錄影駕駛中，整體表現有許多正面的改變，僅有一個真正的抱怨，這也是我們過去未曾遇到的問題。
優點
缺點
剎車猶豫幾乎消失
停車質量稍有下降
速度設定更加合理
整體操作更流暢
剎車猶豫和猶豫的情況是版本 14.1.x 最引人注意的問題之一。
以往在到達交叉路口時，車輛的表現讓人感到緊張，尤其是在四向停車的情況下，車輛不夠果斷，無法順利通過。然而，在我們的長途駕駛中，這一問題完全消失。版本 14.2 在這些情況下的表現更為果斷，同時在 FSD 知道不是該車輛的時候，也能表現出更多的耐心。對於某些 FSD 版本 14 用戶來說，失去最大速度設定被視為負面影響，但隨著版本 14.2 的推出，這些抱怨似乎會逐漸減少。
高速公路駕駛中，這一點尤為明顯，駕駛者可以根據需要選擇更快或更慢的速度設定，速度設定之間的差異更為明顯，這對駕駛者來說是一個巨大的優勢。整體操作的流暢性也有了明顯的提升，特別是在變道和決策上，這使得駕駛過程變得十分舒適。不過，在停車質量上，版本 14.2 顯然有些退步。多次自動停車時，駕駛者可能需要手動調整停車位，這一點令人失望。根據版本 14.2 的發布說明，停車位選擇和停車質量將在未來版本中進一步改善。儘管如此，這是我們對版本 14.2 唯一的抱怨。
隨著 Tesla 不斷推進其技術創新，未來的版本將有望帶來更多的改進，進一步提升用戶的駕駛體驗。Tesla 的持續努力與創新無疑將在未來的市場中產生更大的正面影響，並可能引領電動汽車技術的新的發展方向。
