Tesla 擬再次擴大 Robotaxi 測試範圍

Tesla 似乎正在為可能的 Robotaxi 地理範圍擴展做準備，最近在奧斯汀服務區以外的地區進行測試。在 6 月 22 日首次推出 Robotaxi 平台後，Tesla 已經成功地將其地理範圍擴展了兩次，基本上每次都將行駛區域翻了一番。最近的一次擴展使地理範圍的面積從 42 平方英里增至約 80 平方英里，將新的社區和城市區域納入無人駕駛車輛的乘客接送範圍。然而，Tesla 看起來正準備進行下一次的地理範圍擴展，可能會向更大的服務區域進軍，這一範圍有可能超過 150 平方英里。

在最近的周末，一位粉絲在德克薩斯州的 Bee Cave 注意到一輛 Robotaxi 驗證車輛正在進行測試，該地區距離目前的地理範圍邊緣約 25 分鐘車程。這輛車是在奧斯汀以西約 15 英里的 Bee Cave 進行 Robotaxi 驗證測試。

地理範圍 面積 (平方英里) 轉換後的面積 (平方公里) 目前的地理範圍 80 約 207 潛在擴展範圍 150 約 388

Tesla 在奧斯汀的西部郊區進行測試已有一段時間，似乎該公司正在為推進地理範圍擴展做好準備，尤其是在與 Waymo 的競爭日益激烈的情況下。Waymo 和 Tesla 之間的擴展步伐在過去幾個月內相對加快，Tesla 的地理範圍擴展向競爭對手和懷疑者發出了明確的信息，但它仍然旨在保持安全，並不急於推進。

地理範圍的擴展令人印象深刻，Tesla 也在專注於擴大其在奧斯汀和灣區的車隊，該公司在 7 月推出了一項叫車服務。根據 Elon Musk 的說法，灣區的自動駕駛車隊將增至超過 100 部。

安全仍然是當前的優先事項。Elon Musk 在第二季度的財報電話會議中表示：“我們非常謹慎。我們不想冒任何風險，所以我們將會小心行事。但是服務區域和運行中的車輛數量將以超指數的速度增加。”

Tesla 的持續創新和擴展能力不僅展示了其在自動駕駛技術上的領導地位，還顯示了其在未來交通運輸市場中的巨大潛力。隨著公司在無人駕駛技術和共享出行服務上的不斷推進，Tesla 將可能在未來的市場競爭中佔據更具優勢的地位，進一步推動整個行業的發展。

