天文台料低壓區本週中入南海
Tesla 擬再次擴大 Robotaxi 測試範圍
Tesla 似乎正在為可能的 Robotaxi 地理範圍擴展做準備，最近在奧斯汀服務區以外的地區進行測試。在 6 月 22 日首次推出 Robotaxi 平台後，Tesla 已經成功地將其地理範圍擴展了兩次，基本上每次都將行駛區域翻了一番。最近的一次擴展使地理範圍的面積從 42 平方英里增至約 80 平方英里，將新的社區和城市區域納入無人駕駛車輛的乘客接送範圍。然而，Tesla 看起來正準備進行下一次的地理範圍擴展，可能會向更大的服務區域進軍，這一範圍有可能超過 150 平方英里。
在最近的周末，一位粉絲在德克薩斯州的 Bee Cave 注意到一輛 Robotaxi 驗證車輛正在進行測試，該地區距離目前的地理範圍邊緣約 25 分鐘車程。這輛車是在奧斯汀以西約 15 英里的 Bee Cave 進行 Robotaxi 驗證測試。
地理範圍
面積 (平方英里)
轉換後的面積 (平方公里)
目前的地理範圍
80
約 207
潛在擴展範圍
150
約 388
Tesla 在奧斯汀的西部郊區進行測試已有一段時間，似乎該公司正在為推進地理範圍擴展做好準備，尤其是在與 Waymo 的競爭日益激烈的情況下。Waymo 和 Tesla 之間的擴展步伐在過去幾個月內相對加快，Tesla 的地理範圍擴展向競爭對手和懷疑者發出了明確的信息，但它仍然旨在保持安全，並不急於推進。
地理範圍的擴展令人印象深刻，Tesla 也在專注於擴大其在奧斯汀和灣區的車隊，該公司在 7 月推出了一項叫車服務。根據 Elon Musk 的說法，灣區的自動駕駛車隊將增至超過 100 部。
安全仍然是當前的優先事項。Elon Musk 在第二季度的財報電話會議中表示：“我們非常謹慎。我們不想冒任何風險，所以我們將會小心行事。但是服務區域和運行中的車輛數量將以超指數的速度增加。”
Tesla 的持續創新和擴展能力不僅展示了其在自動駕駛技術上的領導地位，還顯示了其在未來交通運輸市場中的巨大潛力。隨著公司在無人駕駛技術和共享出行服務上的不斷推進，Tesla 將可能在未來的市場競爭中佔據更具優勢的地位，進一步推動整個行業的發展。
推薦閱讀
其他人也在看
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 16 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 18 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 20 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「染藍」泡泡瑪特高開3%創新高 中電信京東物流漲2.4%及3.9%
泡泡瑪特(9992.HK)、中國電信(0728.HK)及京東物流(02618.HK)「染藍」。泡泡瑪特今早(25日)高開3%，報330元，創上市新高；市前成交32.02萬股，涉資1.05億元。AASTOCKS ・ 21 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 1 天前