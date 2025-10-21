天文台 18:20 取消所有熱帶氣旋警告
Tesla 擬在瑞典新城市進行 FSD 測試獲市官正面回應
根據最新報導，該項提案似乎獲得了城市官員的正面回應。這一消息顯示出當地政府對於創新計劃的支持態度，可能會促進未來相關項目的進一步發展。
在此背景下，Tesla 在推動可持續交通及能源解決方案方面所展現的創新能力，無疑將為市場帶來正面的影響。這些努力不僅能提升城市的運輸效率，還能加速環保科技的普及，從而為未來的城市規劃及發展奠定更加堅實的基礎。隨著 Tesla 持續在全球範圍內推動其創新舉措，其成長潛力也將不斷擴大，進一步鞏固其在行業中的領導地位。
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 1 天前
打風・風神｜下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告 隨即發出強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。on.cc 東網 ・ 1 天前
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
俄烏戰爭 │歐盟聯同十國發聲明 ：國際邊界一定不可以透過武力改變
歐盟主席連同烏克蘭在內的歐洲十國元首發表聯合聲明，表示團結一致祈求一個公平及永久的和平。各國強烈支持美國總統特朗普的立場 - 戰爭應立即停止，而現有的溝通渠道應作為談判的起點。俄羅斯總統普京近日提出烏克蘭放棄頓湼茨克以換取停火，特朗普則提出烏克蘭放棄頓巴斯。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇今日（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本火山動態再受關注！5座活火山列入重點監測名單、東京都有？
日本天災，除地震外，亦要擔心火山爆發。日本政府火山調查委員會近日公布最新評估結果，從全國111座活火山中選出5座列為重點評估對象，東京都、群馬縣、青森秋田縣、北海道內的火山外，還有今年非常活躍的鹿兒島霧島山新燃岳，引起外界對火山活動的再度關注。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。法新社 ・ 1 天前
天文台考慮下午5時至7時直接發出3號強風信號
天文台發出強烈季候風信號。天文台表示，熱帶氣旋「風神」現時位於本港800公里範圍內，但今日(20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著「風神」逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。 天文台指，在「風神」及季候風共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，明日(21日)及後日(22日)初時雨勢有時較為頻密，明日至周四(23日)市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。周二至周四晚維多利亞港水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
上月葡萄牙里斯本纜車出軌事故 調查揭發連接車廂鋼纜不合規
葡萄牙里斯本上月初造成16人死亡的纜車出軌事故，當局發表調查報告，指連接車廂的鋼纜不符合技術規格。航空和鐵路事故預防與調查辦公室發表初步調查報告，估計鋼纜斷裂是長期逐漸形成，又指出涉事鋼纜的強度，並不足夠用於纜車的連接系統，認為纜車公司在採購、驗收等環節，存在多重失誤。報告又說，鋼纜斷裂後觸發安全系統，切斷了纜車的供電，令氣動煞車無效，而手動煞車不足以阻止車廂滑行，因此釀成事故，當局之後會研究有無需要改良煞車系統。當局強調，明年會發表更詳細的調查報告，現階段暫時不追究責任。事發在9月初，里斯本市中心觀光區一列纜車，行駛時有車廂頂的鋼纜斷裂，導致纜車失事，撞向旁邊建築物。(JJ)infocast ・ 3 小時前
風神打風｜天文台在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號(更新)
【15:55更新】天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。天文台指，受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活am730 ・ 4 小時前
天文台下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號 改發強烈季候風信號
天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
審計署指鑫鼎鑫「冒牌水」涉人為疏漏 許正宇：展開紀律調查 物流署即採六措施
政府早前從飲用水供應商「鑫鼎鑫」購入冒牌飲用水，審計署昨提交就採購招標過程之調查報告，提及事件涉人為疏漏情况。財經事務及庫務局長許正宇指，政府會委任未參與過事件的官員進行紀律調查，涉逾10名物流署及庫務科人員，強調「退休與否都查」。他又指，專責小組已就事件推出6項先行措施以及早堵塞漏洞，預告正研究一些牽涉面更廣的方案，am730 ・ 16 小時前
多家美國小企業入稟最高法院 促維持下級法院對關稅屬非法裁決
《彭博》報道，多家美國小企業質疑美國總統特朗普的全球關稅政策，他們請求最高法院維持下級法院的裁決，認定這些進口關稅構成對美國企業的巨額非法徵稅。 其中一家公司Learning Resources Inc. 在周一(20日)提交的陳述中表示，特朗普在2月和4月援引一項緊急法案發布關稅令，實質是篡奪了屬於國會的徵稅權，而該法案的本意並非是用於徵收關稅。最高法院將於11月5日就這宗萬眾矚目的案件舉行聽證會。 Learning Resources稱，此後數月間，特朗普以五花八門的理由，任意提高或降低、暫停或恢復關稅，並時而發出、時而取消關稅威脅；根據華府自身的說法，這些舉措將在未來十年給美國人民增加逾3萬億美元的稅收負擔。 受到質疑的稅項包括特朗普在4月初「解放日」宣布的關稅。此次上訴還涵蓋特朗普對加拿大、墨西哥和中國等國徵收的關稅。 特朗普政府官員淡化了此次訴訟的影響，稱多數關稅可以通過其他法律途徑徵收。特朗普對鋼鐵、鋁和汽車徵收的關稅就以另一項法律作為依據，因此不會受到此次上訴的直接影響。 在周一提交的另一份陳述中，紅酒和烈酒經銷商VOS Selections Inc. 牽頭的另一組小企業AASTOCKS ・ 8 小時前
日本現任首相石破茂內閣集體辭職
日本國會今日(21日)舉行首相指名選舉，現任首相石破茂內閣早上在內閣會議中集體辭職，為新任首相委任內閣鋪路。 日本《共同社》早前引述消息報道，日本眾議院黨團「有志-改革之會」內有4名無黨籍人士考慮投票予日本自民黨總裁高市早苗，連同自民黨及日本維新會分別擁有的196席及35席，高市早苗有望在國會取得逾233票的多數票，在首輪指名投票中即當選首相。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
天文台發出三號強風信號 最少維持至明日下午6時
天文台在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 在下午5時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之東南偏南約430公里，即在北緯18.5度，東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海北部。 過去數小時，風神有所增強並繼續靠近廣東沿岸，其外圍雨帶逐漸影響該區。在風神及東北季候風的共同影響下，本港今晚及明日會普遍吹強風，離岸及高地間中達烈風程度。按照現時預測，風神會在今晚至明早最接近香港，於本港以南約400公里外掠過。除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日(21日)下午6時。 受風神的外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。 受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(da/a)~ 阿思達克財經AASTOCKS ・ 1 天前
澳門氣象局:將於下午6時至8時直接發出3號波
澳門氣象局表示，熱帶氣旋風神已進入澳門800公里範圍，按現時預測，風神明日初將在澳門以南約400公里掠過，因此將於今日下午6時至8時直接發出3號風球，取代強烈季候風訊號。受東北季風及風神共同影響，預料澳門今明兩日風勢頗大，預料周二至周三多雲有頻密降雨，最低氣溫將下降至攝氏18度左右。(ST)infocast ・ 1 天前
中國神華(01088.HK)九江二期4號機組通過168小時試運行
中國神華(01088.HK)公布，近日全資子公司國能神華九江發電二期擴建工程項目4號機組順利通過168小時連續滿負荷試運行，移交商業營運。至此，九江二期2台100萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤發電機組全部建成投運。 公司指，九江二期位於江西省九江市湖口縣流泗鎮，是江西省十四五重大項目和支撐性清潔煤電項目。試運期間，機組運行平穩，環保指標優秀，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度達到超低排放標準。九江二期投運後，將為江西省及華中地區能源安全提供有力保障，並進一步拉動區域社會經濟發展。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
陳茂波明率團訪京 考察北京城市副中心和雄安新區
港府公布，為考察內地主要新區開發的經驗，推進北部都會區的規劃建設及招商引資工作，財政司司長陳茂波將會在明日(22日)完成南韓仁川的訪問後，率領一個四十多人的代表團訪問北京，考察北京城市副中心和河北雄安新區。 代表團成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東，以及教育局、運輸及物流局、引進重點企業辦公室、投資推廣署和相關政府部門的代表；也包括香港金融管理局、香港貿易發展局、港鐵(00066.HK)、香港科技園、香港數碼港管理、港深創新及科技園和八家教資會資助大學的高層管理人員，以及多名工商金融和銀行界的代表。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室統籌考察活動，北京市人民政府、河北省人民政府組織活動安排。 在完成上述訪問行程後，主要官員將於周六(25日)回港。在陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。 許正宇離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任財經事務及庫務局局長。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里署任商務及經濟發展局局長。甯漢豪離港期間，發展局副局長林智文署任發展局局長。何永AASTOCKS ・ 5 小時前
早晨天氣節目(10月20日上午8時) - 科學主任呂旭昇
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前