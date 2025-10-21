Tesla 擬在瑞典新城市進行 FSD 測試獲市官正面回應

《彭博》報道，多家美國小企業質疑美國總統特朗普的全球關稅政策，他們請求最高法院維持下級法院的裁決，認定這些進口關稅構成對美國企業的巨額非法徵稅。 其中一家公司Learning Resources Inc. 在周一(20日)提交的陳述中表示，特朗普在2月和4月援引一項緊急法案發布關稅令，實質是篡奪了屬於國會的徵稅權，而該法案的本意並非是用於徵收關稅。最高法院將於11月5日就這宗萬眾矚目的案件舉行聽證會。 Learning Resources稱，此後數月間，特朗普以五花八門的理由，任意提高或降低、暫停或恢復關稅，並時而發出、時而取消關稅威脅；根據華府自身的說法，這些舉措將在未來十年給美國人民增加逾3萬億美元的稅收負擔。 受到質疑的稅項包括特朗普在4月初「解放日」宣布的關稅。此次上訴還涵蓋特朗普對加拿大、墨西哥和中國等國徵收的關稅。 特朗普政府官員淡化了此次訴訟的影響，稱多數關稅可以通過其他法律途徑徵收。特朗普對鋼鐵、鋁和汽車徵收的關稅就以另一項法律作為依據，因此不會受到此次上訴的直接影響。 在周一提交的另一份陳述中，紅酒和烈酒經銷商VOS Selections Inc. 牽頭的另一組小企業

