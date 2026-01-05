Tesla 擴大德國工廠員工接駁服務，獲得員工好評

Tesla 最近擴展了其員工接駁服務，從柏林 Ostbahnhof 東站直達柏林-勃蘭登堡 Gigafactory。根據最新報導，Tesla 的免費接駁列車 Giga Train 服務本週開始每天增加至六班次。這項服務至今獲得了工廠員工的積極評價，其中一些員工指出，升級後的接駁列車顯著縮短了他們的通勤時間。根據 rbb24 的報導，Giga Berlin 的免費接駁列車現在每天運行六次，之前僅有一班。該服務也直接前往 Model Y 生產設施，而不會在其他車站停靠。

Tesla 員工 Dené Schunck 在接受 rbb24 訪問時表示：「接駁列車直接到達工廠，無需轉乘，這讓我們的員工通勤時間幾乎減少了一半。」目前該接駁服務由東德鐵路公司（Odeg）運營，此前由 Niederbarnimer Eisenbahn（NEB）負責，Giga Berlin 的接駁列車即使對非 Tesla 員工也仍然免費。自 2023 年 9 月起，該服務完全由 Tesla 德國資助。

員工們對這些變化表示讚賞：一位 Giga Berlin 的工作人員表示，這無疑使通勤變得更容易，因為員工「往返柏林需要兩小時，但現在顯著快了很多。」Tesla 德國早前的評論提到，預計在 2025 年底，將會擴展接駁列車服務，新增從柏林 Ostbahnhof 直達 Giga Berlin-Brandenburg 的列車。Tesla 德國表示，更新後的服務將與 Model Y 工廠的班次變化相匹配。「該服務包括六班每日列車，涵蓋我們的班次時間。

列車將在柏林 Ostbahnhof（途經 Ostkreuz）和 Erkner 車站之間運行至 Gigafactory。」當時，Tesla 德國也提到，儘管 Fangschleuse 和 Köpenick 車站正在施工，但 Giga Train 的路線已優化，以保持 35 分鐘的可預測通勤時間，這為 Tesla 德國的員工提供了一個便利的通勤方式。Tesla 在員工接駁服務上的創新不僅提升了員工的通勤體驗，還加強了其在電動車市場的競爭力。

隨著這些便捷的交通選擇，Tesla 不僅展示了其對員工福祉的承諾，同時也進一步鞏固了其在全球電動車市場的領導地位，為未來的可持續發展奠定了堅實的基礎。Tesla 的創新不僅能改善員工的工作與生活質量，更為公司未來的增長潛力和市場影響力注入了新動力。

