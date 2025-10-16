Tesla 擴大新版本 Full Self-Driving 的發布範圍

Tesla 於近兩週前開始推出全自動駕駛版本 14（Full Self-Driving v14），但這次的發布非常受控，僅限於少數參與早期訪問計劃（EAP）的車主使用。這一版本的推出標誌著 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，旨在進一步提升駕駛體驗與安全性。

根據報導，這次更新包括了多項功能改進，其中涉及增強的導航系統與更準確的路徑規劃。Tesla 的工程團隊致力於利用機器學習技術，使車輛能夠更好地適應各種駕駛環境，這對於提升自動駕駛的可靠性至關重要。

雖然目前的發佈範圍有限，但 Tesla 的這一舉措顯示出其對於自動駕駛技術的重視與投入。透過持續的軟件更新和技術創新，Tesla 不僅能夠提升現有車主的使用體驗，還能吸引更多潛在客戶的關注。

隨著全自動駕駛技術的進一步成熟，Tesla 的市場競爭力將持續增強，未來在電動車及自動駕駛領域的影響力也將愈發明顯。這些創新不僅提升了 Tesla 的品牌形象，也有助於推動整個行業的發展，最終促進更安全、更智能的交通系統。

