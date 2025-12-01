Tesla 擴大 Cybercab 團隊招聘質量檢查員

Tesla 正在為即將推出的 Cybercab 擴大其勞動力，最近在公司官方招聘網站上發布了兩個新的品質檢查員職位，專門針對這款自主兩座電動車。這兩個職位均設於德州的 Gigafactory，這裡將成為 Cybercab 的首次生產地點。在 Tesla 的招聘網站上，最新的 Cybercab 職位包括「品質檢查員，Cybercab」及「品質檢查員，Cybercab 進料品質」。這些職位的工作內容涉及使用卡尺、微米計和量具等精密工具對 Cybercab 零部件進行詳細檢查。

應徵者還需識別不合格品，將發現記錄在 Tesla 的品質管理系統中，並與生產團隊合作，迅速解決問題。這些與 Cybercab 相關的新職位充分體現了 Tesla 對於兩座電動車創新功能的精準要求，例如其感應充電系統，這在目前的 Tesla 消費者車型中尚未出現。隨著 Cybercab 的生產采用 Tesla 的新 Unboxed 流程，品質檢查員很可能會在未曾開發的領域運作。Elon Musk 也提到，Cybercab 的生產線將類似於高速度的消費電子產品生產線，而非傳統的汽車生產線。

自 2024 年 10 月首次揭幕以來，Cybercab 的設計經歷了多次改進，近期原型顯示出在氣動力學和可生產性方面的提升。尾部設計輕微上升以改善氣流，後車身面板縮短，紅色反光器的位置也向前移動以遠離輪拱。

更新內容 細節 前端更新 分段日間行車燈、實際轉向燈和更尖銳的擾流板 側面攝像頭 位置向前移動以改善可見度 車門面板 增大以便於進出 輪胎 更換為未上漆的輪胎，無延伸蓋 B柱調整 向前和向下調整，以促進更開放的駕駛艙感覺

隨著 Tesla 在生產 Cybercab 的過程中不斷推陳出新，公司的創新能力顯示出其在電動車市場中的潛力。透過這些改進和對高品質的堅持，Tesla 不僅在推動技術進步，也在為未來的汽車生產設立新的標準，對整個市場產生積極影響。Tesla 的創新將持續引領行業，助力可持續交通的未來。

