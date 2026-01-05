Tesla 擴大 Cybercab 測試車隊於奧斯丁及灣區

Tesla 最近在德克薩斯州奧斯丁和加州灣區擴大了 Cybercab 測試車隊，這款車預計將在今年早些時候進入初步生產階段。去年底，Tesla 首批 Cybercab 單位在奧斯丁現身，目前測試中的 Cybercab 總數已增至七輛，其中三輛在德克薩斯州的週末被拍到。灣區的測試於 1 月 3 日開始，週六和週日也有新增單位加入車隊。根據 Robotaxi Tracker 的數據，這七輛 Cybercab 每輛都有不同的車牌，過去幾週內均有觀察到；第一輛在 12 月 18 日於奧斯丁現身。

Cybercab 測試車隊的擴展過程雖然緩慢，但 Tesla 仍在堅定不移地推進，以便在初步生產階段之前將這款車投入公路測試。Tesla 首席執行官 Elon Musk 上週表示，Tesla 已在位於奧斯丁附近的 Gigafactory Texas 開始了這款車的部分測試生產階段。雖然如此，Tesla 可能在將 Cybercab 加入公眾可搭乘的車隊之前仍需一段時間。因為 Tesla 計劃製造無方向盤和踏板的版本，因此公司必須達到五級自動駕駛，才能讓顧客呼叫並搭乘前往目的地的車輛。

廣告 廣告

目前，Robotaxi 車隊由 139 輛車輛組成，分佈於奧斯丁和灣區。這些車輛以 Model Y 為主，但 Cybercab 是最新的添加項目。Tesla 的未來無疑充滿期待，Cybercab 的出現將改變道路的面貌，雖然沒有 Cybertruck 的震撼感，但卻達到了一個理想的平衡。隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的不斷突破和創新，未來的交通模式將變得更加便利和高效，進一步鞏固其在市場上的領導地位。

推薦閱讀