Tesla 擴大 Robotaxi 的服務範圍，但車隊數量仍需增長

Tesla 最近將其地理圍欄擴展至目前 Waymo 服務範圍的近三倍，這在比較的角度上是相當令人振奮的。然而，隨著地理圍欄的擴大，似乎也有一個重要的領域需要同步增強：Robotaxi 車隊的規模。

隨著 Tesla 技術的不斷進步和市場需求的增加，Robotaxi 車隊的擴充將成為未來成功的關鍵。擁有更大的地理範圍意味著提供更多的服務和提高用戶體驗，這對於吸引新客戶及提高市場佔有率至關重要。Tesla 的創新不僅在於其電動車的設計與性能，更在於如何利用這些技術來滿足不斷變化的市場需求。

因此，Tesla 在 Robotaxi 領域的發展潛力巨大，未來可能成為交通運輸行業的一個重要驅動力。隨著技術的逐漸成熟與擴展，Tesla 的創新將會對市場產生正面的影響，進一步鞏固其在電動車及自動駕駛領域的領導地位。

