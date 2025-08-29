Tesla 擴展全新租賃方案以節省二手庫存成本

Tesla 最近擴大了其全新租賃計劃，為消費者提供在二手車庫存上的驚人節省。上週報導指出，Tesla 提供的二手車租賃計劃讓消費者每月只需支付約 $225 / 約 HK$ 1,755，且不需要任何首付款。不過，這項優惠最初僅限於加利福尼亞州和德克薩斯州。

不過，Tesla 一直在努力擴大租賃計劃，最近終於獲得了進展。昨晚，Tesla 的財務副總裁 Sendil Palani 確認這項優惠已擴展到另外三個州。Palani 解釋說，最初僅在加州和德州提供的原因是因為每個州的租賃過程需要處理各種監管障礙。他指出，這涉及到相當多的工作，使得事情變得更為複雜。現在，Tesla 成功地克服了三個州的障礙，並將這項優惠擴展到紐約州、新澤西州和佛羅里達州。Palani 表示，這項租賃計劃目前在這些州已經生效。

擴展到新州需要「相當多的工作」，但更多州可能很快就會獲得這項優惠。Tesla 確實在全力推動其庫存的銷售，許多地區的新車和二手車庫存已經開始短缺。為了促進銷售，Tesla 除了降低部分新車的價格外，還推出了這些針對二手車的租賃計劃，顯然對消費者是非常有利的：月付款更便宜，並且能夠以無需首付款的方式獲得一輛優質的汽車。

值得注意的是，Tesla 這次首次提供二手車的租賃選擇，以前僅有直接購買的選項。這不僅有助於提升交付量，還能有效清理庫存，對雙方來說都是一個互利的局面。隨著市場需求的變化，這樣的租賃計劃無疑將進一步強化 Tesla 在電動車市場的競爭優勢，並可能促進其未來的增長潛力。Tesla 的創新不僅改變了消費者的購車體驗，還有助於推動整個行業的進步。

