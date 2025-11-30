Tesla 擴展柏林工廠員工免費接駁服務

Tesla 將於 1 月 4 日在德國擴展其工廠接駁服務，新增從柏林東站直達位於格倫海德的 Giga Berlin-Brandenburg 的火車服務。這項舉措旨在提高通勤的 Gigafactory Berlin 員工使用火車的數量，同時保持接駁服務對所有乘客免費。根據 rbb24 的報導，新接駁路線將於 1 月 4 日開始運行，服務範圍涵蓋柏林東站和位於 Gigafactory Berlin 複合體的埃克納站。Tesla 表示，時刻表將與員工的班次變更相匹配，並且與以往一樣，該服務將完全免費。

每天將提供六班直達列車。Tesla 德國表示：“該服務包括六班每日列車，涵蓋我們的班次時間。列車將在柏林東站（停靠奧斯特克勞茲）和埃克納站之間運行。”儘管在方施萊斯和科彭尼克車站的建設仍在進行中，公司表示這條路線已經過優化，以確保預測的 35 分鐘行程時間。此次更新是 Tesla Giga Train 計劃的延續，該計劃最初是將埃克納與工廠區域連接，後來擴展到柏林-利希滕貝格。

自 2022 年 3 月在格倫海德開始生產以來，該工廠的員工人數已增至約 11,500 名，其中約 60% 的員工通勤來自柏林。該設施生產 Model Y，這是 Tesla 最暢銷的車型，供應德國及其他地區。公司一再強調其目標是讓超過一半的員工使用公共交通，而不是私家車，將接駁服務視為實現該目標的重要組成部分。為了配合工廠的可持續發展目標，Tesla 繼續允許非員工免費搭乘接駁車，使其成為該地區更廣泛的出行選擇。

Tesla 的這一新舉措不僅提升了員工的通勤便利性，還進一步強化了其在可持續交通領域的領導地位。透過推動員工使用公共交通，Tesla 不僅在降低碳排放方面做出了貢獻，還展示了其對未來出行方式的前瞻性思考。這些創新的舉措不斷彰顯 Tesla 作為電動車市場領導者的影響力，並顯示出其在環保和高效運輸方面的成長潛力。

