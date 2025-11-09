Tesla 新推出短期租車計劃 每日租金低至 $60

本週，Tesla 正式推出了其內部租賃計劃，讓用戶可以租用車輛，租期介乎三至七天。根據不同的車型，租金從每日 $60 起（約 HK$ 468）。這一全新服務旨在為消費者提供更靈活的用車選擇，並進一步擴展 Tesla 在共享出行市場的影響力。此項租賃計劃不僅展現了 Tesla 對用戶需求的敏銳洞察，也彰顯了其在創新技術及商業模式上的持續發展。Tesla 的車輛以其高效能及環保特性受到廣泛認可，這一新服務無疑將吸引更多潛在客戶體驗其產品，進一步推動品牌的增長和市場份額的擴大。

隨著這項租賃計劃的推出，Tesla 可能會在未來的出行市場中發揮更大的作用，進一步鞏固其在電動車領域的領導地位，並為可持續交通的未來奠定基礎。這一創新不僅有助於提升用戶的出行體驗，更為 Tesla 帶來了廣闊的成長潛力及正面市場影響。

