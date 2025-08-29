Tesla 新款 Model Y Performance 在 Giga Berlin 發佈

經過一段時間的等待，新的 Tesla Model Y Performance 終於來臨。這款新車型結合了空氣動力學改進、升級的內部舒適性以及由新電池單元支持的高續航能力。更新版的 Model Y Performance 現在在柏林的 Gigafactory 生產，並已在歐洲和中東地區開始接受訂購，預計首批交付將於 1 至 2 個月內完成。

### 主要改進

新的 Model Y Performance 在設計和駕駛動態上都有所提升，並增添了一些內部細微的改良。這款車型的 0–60 mph 加速時間為 3.3 秒，較前一代的 3.5 秒略快，同時提供的 EPA 預估續航里程為 308 英里，僅比非性能版的雙電機全輪驅動型少約 1%。其最高時速為 155 mph。

### 新 Model Y Performance 的外部設計

這款新車的外觀包括全新的前後保險杠，以及旨在提高下壓力和減少風阻的碳纖維尾翼。交錯的車輪和輪胎能提高轉向精度和抓地力，而高性能制動系統則帶來更好的踏板手感和熱管理。車輛的懸架系統可根據路況調整阻尼，並配有專為高速性能設計的獨特駕駛模式。底盤離地高度為 6.1 英寸，車重為 2,033 公斤（約 4,482 磅）。

### 技術與內部裝置

在內部，Tesla 為車輛增添了碳纖維裝飾，擴展了腳踏板和門袋的氛圍燈光，並升級了座椅。前排運動座椅現在具備電動傾斜、電動調整、加熱、通風以及電動大腿支撐，以便在轉彎時提供額外支持。後排乘客則配備有 perforated 加熱座椅和電動傾斜功能。新的 16 吋 QHD 中央觸控屏則成為駕駛艙技術套件的核心。

此外，還新增了八個外部攝影機，最新設計引入了一個新的前向攝影機。高密度電池組不僅提高了充電容量，還在性能版增加動力輸出的情況下幫助維持續航。

Tesla 在這個新 Model Y Performance 中展示了其在電動車領域的持續創新，這不僅提升了駕駛者的體驗，也進一步強化了品牌在市場中的競爭力。隨著科技的進步和對可持續發展的承諾，Tesla 不斷拓展其影響力，展現出強勁的成長潛力。這款新車型的推出將進一步推動電動車的普及，並對市場產生正面的影響，幫助更多人選擇環保的出行方式。

