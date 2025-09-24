Tesla 新職位公告暗示即將進入新領域

Tesla 最近在其招聘網站上發佈的職位信息，顯示出其即將進入的新市場，這讓人感到有些意外。Tesla 正在積極擴展其業務版圖，已經在全球多個市場中取得了顯著成就，並成功進入了一些以往面臨挑戰的地區。值得注意的是，Tesla 最近在印度的業務剛剛啟動。然而，該公司現在的重心將轉向西半球，並且最近的招聘信息顯示，Tesla 正在瞄準南美洲的新市場：哥倫比亞。

該公司目前在哥倫比亞的職位招聘包括助理銷售經理、銷售和交付顧問以及服務技術人員，主要地點包括哥倫比亞的兩個重要城市：麥德林和波哥大。根據報導，Tesla 將很快在哥倫比亞啟動業務，這將使其成為南美洲在智利之後的第二個擁有官方 Tesla 存在的國家。

廣告 廣告

職位 地點 助理銷售經理 麥德林、波哥大 銷售和交付顧問 麥德林、波哥大 服務技術人員 麥德林、波哥大

目前，Tesla 在南美洲的業務相對有限，如果其在未來幾周內確定在哥倫比亞啟動業務，將成為該大陸上第二個擁有專屬業務的國家。到目前為止，Tesla 在南美洲僅有兩個超充站，均位於智利，並且都在該國的主要城市聖地亞哥附近。

在南美洲的擴展中，Tesla 需要建立更為完善的充電設施，以支持其在當地的業務發展。雖然人們對 Tesla 進入阿根廷或巴西感到驚訝，但南美洲的電動車市場需求正在逐步增長，根據 Bloomberg 去年的報導，該市場的需求增長達到 187%，主要由巴西和烏拉圭推動。

隨著 Tesla 在哥倫比亞的即將進入，無疑將進一步鞏固其在全球電動車市場的地位。這不僅有助於提升 Tesla 的品牌影響力，還將推動南美洲的電動車市場發展，為未來的成長潛力鋪平道路。Tesla 的創新和市場拓展策略，將為該地區的可持續交通帶來正面的影響，並促進更多消費者選擇電動車，助力綠色出行的實現。

推薦閱讀