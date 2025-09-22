Tesla 更新推薦計劃，增強獎勵措施

Tesla 最近加強了其推薦計劃，為推薦人和被推薦者提供了更豐富的獎勵。不過，此計劃僅適用於 Tesla 車型的特定車輛。Tesla 的推薦計劃為購車者和現有 Tesla 擁有者提供了一系列福利，包括免費的全自動駕駛試用、免費的超級充電里程，以及在特定購買（如汽車）上的折扣。這些福利變化相對頻繁，是鼓勵人們購買新車的一個好方法。Tesla 經常對此進行調整，以刺激需求，但推薦計劃可能不會鼓勵過多的銷售，更多的是對推薦人的一種獎勵。

不過，最新的調整對於購車者和擁有者來說更具吸引力，提供了相當可觀的 Model S、Model X 或 Cybertruck 購買折扣。此外，對於現有車主，所有五款 Tesla 車型都可享有折扣。以下是新推薦計劃的獎勵細則：

獎勵 金額 推薦每位成功交付新 Tesla 的人 $250 / 約 HK$ 1,950 前 10 位使用推薦鏈接訂購新 Model S、Model X 或 Cybertruck 的人 $1,000 / 約 HK$ 7,800 購買新 Model S、Model X 或 Cybertruck $1,000 / 約 HK$ 7,800 購買新 Model 3 或 Model Y $500 / 約 HK$ 3,900

這是一個相當可觀的折扣，因為對 Model S、Model X 或 Cybertruck 的 $1,000 折扣對於 Tesla 三款最昂貴的車型來說是個不小的優惠。額外的 $500 折扣對於 Model 3 或 Model Y 也提供了一定的保障。Tesla 在去年八月推出了類似的推薦計劃，這次的調整顯然更具吸引力，旨在進一步激勵消費者的購買意願。

隨著 Tesla 不斷推陳出新，這些創新不僅提升了品牌的市場競爭力，也為消費者帶來了更多的選擇和優惠，進一步鞏固了其在電動車市場的領導地位。這種創新和靈活的市場策略無疑將對 Tesla 的未來增長潛力產生積極影響。

