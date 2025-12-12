Tesla 更新 Cybertruck 車主有關 Powershare 與 Powerwall 的時間表

Tesla 最近向 Cybertruck 車主更新了有關一項尚未推出的大型功能的時間表，即與 Powerwall 的 Powershare 功能。Powershare 是一項專屬於 Cybertruck 的雙向充電功能，能讓車輛的電池作為家庭、電器、工具及其他電動車的可攜式電源。這項功能於 2023 年底宣布，作為 Tesla 進軍車輛與所有事物之間能源共享的推動之一，其主要優勢在於能在停電期間提供後備電源。

Cybertruck 的 Powershare 系統支持車輛對負載 (V2L) 和車輛對家庭 (V2H) 的充電，使其在多種應用中具備靈活性和全面性。儘管這一功能最初承諾與 Cybertruck 一同推出，但至今仍未交付。Tesla 最近通過電子郵件與車主溝通，表示 Powershare 與 Powerwall 的功能仍在開發中，預計將於 2026 年中推出。這一新發布日期為設計和測試這一功能提供了更多時間，以確保其能夠與多種配置和型號的 Powerwall 進行有效的能源共享與優化。

廣告 廣告

Tesla 也利用這段時間開發其他 Powershare 功能，以幫助加速全球向可持續能源的過渡。有車主對 Tesla 持續延遲功能推出表示失望，因為原本預期在 2024 年底推出，但現在已多次推遲至 2026 年中。Cybertruck 基礎系列的買家為此支付了額外費用，期待能在提車時獲得這一功能。Cybertruck 的首席工程師 Wes Morrill 也對這一延遲做出評論，表示他能夠理解車主的失望。

他提到，讓 Powershare 與現有的 Powerwall 無縫協作比預期的要困難得多，並強調需要通過多代硬件進行測試和驗證，以確保電網安全。儘管 Cybertruck 車主對於延遲感到不滿，但 Tesla 在努力實現這一功能的透明度展現了其對用戶的重視。隨著 Tesla 持續推進這些創新，未來的能源共享解決方案不僅能提升車主的用車體驗，還將在更大範圍內促進可持續能源的普及與應用。Tesla 的創新不僅展示了其在電動車市場的領導地位，還彰顯了其在全球能源轉型中的重要角色。

推薦閱讀