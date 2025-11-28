宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla 最新 FSD V14.2.1 更新獲得用戶好評
Tesla 的全自動駕駛（監督）軟件在快速演進中，最新的 V14.2.1 更新受到廣泛讚譽，因其更平穩的性能和更智能的決策能力。來自 Tesla 車主的影片和親身經歷顯示，V14.2.1 在導航反應、標誌識別及整體流暢度等方面有顯著提升。有些駕駛者甚至形容這次更新為「比以往更有生命力」，暗示該系統最終可能會感覺到「有知覺」，正如 Elon Musk 所預測的那樣。### FSD V14.2.1 的首印象早期使用者對 V14.2.1 的反應十分熱烈，表示這次更新在保持警覺的同時感覺不再那麼侵入。
在 X 上，Tesla 車主 @LactoseLunatic 分享了一篇帖子，形容這次更新為「巨大的進步」，並補充說該系統「極具主動性但仍然安全」。另一位 Tesla 車主 Devin Olsenn 在 V14.2.1 上行駛約 600 公里，報告整個過程中沒有安全中斷，並表示車輛感覺「比以往更有生命力」。這位 Tesla 車主提到，他的妻子現在默認使用 FSD V14，因為系統已經非常流暢和精緻。在惡劣天氣和法規區域測試中，V14.2.1 的表現尤為出色，至少根據在雪區的測試者所說。
Tesla 觀察者 Sawyer Merritt 分享了一段他在新罕布什爾州未清理的鄉村道路上進行的第一次雪地駕駛影片，指出 FSD 表現出色，並且在不平的路面上保持了謹慎。根據 Merritt 的說法，FSD V14.2.1「特別謹慎」，但整體表現良好。### 標誌識別與高速公路能力標誌識別似乎在 FSD V14.2.1 中也顯示出改善。長期測試者 Chuck Cook 在即將發布的首印象視頻中分享了一個片段，展示了其改進的學校區行為。
他觀察到「我認為它更好地識別了標誌」，儘管在標準模式下，並未在短時間內完全降至 15 英里每小時（約 24 公里每小時）。這一細微的變化顯示 V14.2.1 在時間規則上的認知日益增強，朝著減少動態環境中的誤報邁進。同時，FSD V14.2.1 似乎在高壓的高速公路情況下表現優異。另一位測試者 @BLKMDL3 發布了一段影片，展示 FSD V14.2.1 如何管理因警察追逐事故而導致的多車道高速公路封閉。他在 X 上指出「完美處理所有車道合併」。
FSD V14.2.1 在感恩節發布，令 Tesla 車主感到驚喜。這次更新的發布說明幾乎與系統之前的版本相同，唯一的改動是提到「相機可見度可能導致注意力監控敏感度增加」。### 走向自動駕駛的未來Tesla 在意大利、法國和德國啟動的全自動駕駛（監督）乘客體驗計劃，讓公眾可以作為非駕駛觀察者，親眼見證 FSD 如何在城市街道中運行。這項計劃的推出，正值預計在 2026 年初獲得荷蘭監管批准的前夕，這可能為 FSD 的歐盟範圍內推廣鋪平道路。
通過這些乘客體驗，Tesla 不僅在向公眾展示其尖端的無人駕駛技術，還在努力建立人們對自動駕駛的信任。Tesla 的創新不僅在於技術的進步，更在於對未來出行方式的重新定義，這將對市場產生深遠的正面影響。隨著 FSD 的持續改進和普及，Tesla 可能會引領我們邁向一個更加安全、高效的自動駕駛時代。
