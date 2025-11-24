Tesla 有望打破挪威歷史銷售紀錄

Tesla 本月在挪威邁向歷史性里程碑，預計將打破大眾汽車（Volkswagen）在該國長期保持的年銷售記錄。僅在十一月，Tesla 就售出了 3,732 輛，至今共交付超過 26,000 輛，讓 Tesla 有望成為挪威現代汽車歷史上最成功的品牌之一。隨著挪威對 Tesla 車輛的需求持續上升，駕駛者們希望在即將到來的電動車增值稅（VAT）變更前購買。根據 CarUp 的報導，一旦增值稅變更生效，最暢銷的 Model Y 可能會貴上 50,000 克朗。

這無疑刺激了最近 Tesla 在挪威的銷售增長。根據 Elbil Statistik 的數據，Tesla 今年至今已在挪威售出 26,127 輛，還不包括 13 輛進口的 Cybertruck。這使得 Tesla 距離超越大眾汽車 2016 年創下的 26,572 輛年登記記錄僅有幾百輛的差距。隨著 2025 年的最後一個月即將來臨，Tesla 超越大眾汽車在挪威的歷史記錄幾乎已成為定局。然而，Tesla 在瑞典的表現卻呈現相反的趨勢。今年的登記量下降了 68%，至今僅有 6,147 輛。

十一月的交付量僅為 291 輛，顯示出該國市場的挑戰仍然存在。Tesla 瑞典還面臨著越來越多的工會支持的抗議和封鎖。儘管面臨壓力，Tesla 瑞典仍然堅持其立場，IF Metall 工會主席 Marie Nilsson 呼籲 Elon Musk 重新考慮對組織勞工的看法。她還表示，瑞典的工會與美國的工會不同，並不那麼對抗。Tesla 的發展不僅顯示了其在挪威市場的成功，還突顯了公司在面對挑戰時的韌性和創新能力。

隨著 Tesla 持續推動自駕技術的全球擴展，尤其是在韓國和即將進入歐洲市場的計劃，Tesla 的創新將繼續推動其在全球汽車市場的競爭力和成長潛力。這些努力不僅將為 Tesla 帶來更多的市場份額，還可能對整個電動車行業產生積極的影響，推動可持續交通的未來。

