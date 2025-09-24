Tesla 服務對 iOS 用戶進行簡化調整

Tesla 最近在其應用程式中新增了一項功能，顯著提升了顧客在車輛維修過程中的透明度和溝通。這項更新目前僅適用於 iOS 用戶，因為它利用了 Apple 的 Live Activities 功能，這一功能在其他 Tesla 特性中也有運用，特別是在超級充電過程中，可提醒車主有關充電狀態、充電速率、會話費用及剩餘時間。現在，Tesla 利用 iOS 的 Live Activities 功能，向顧客通報維修狀態，這無疑改善了車主與公司的整體互動。

這項 Live Activities 功能將為車主提供一個快速查看其車輛維修狀態的途徑，包括維修技術人員的預計到達時間、實際到達時間及預估完成時間。據報導，這項變化最早是由 Not a Tesla App 發現的。一些車主表示，這項功能已經可用約兩個月，但直到現在才被廣泛注意到。Tesla 在改善其服務部門方面也一直在努力，尤其是在過去幾個月中，IT/AI 基礎設施、應用程式及車輛服務運營的副總裁 Raj Jegannathan 透露，公司正致力於讓車主的體驗更加便利。

眾所周知，與 Tesla 服務中心聯繫並不容易，甚至 CEO Elon Musk 也曾在 X 平台上為解決某些問題而發聲。Tesla 在正視溝通不足的問題上做得相當好，特別是在服務中心與車主之間的溝通上。公司在部分服務地點啟動了一個試點計劃，分享當地及區域負責人的聯絡資訊，以便顧客在遇到診斷、保修或預估問題時能夠直接聯繫。此外，Tesla 還增設了延長的應用內消息選項，讓車主有 24 小時的時間聯繫服務中心，解決他們的任何投訴，之前的消息選項僅限於兩小時。

這項針對 Live Updates 的小改變，讓 Tesla 車主無需過多打擾員工便能查看其服務狀態。雖然這只是微小的調整，但其影響卻是積極的。不幸的是，目前尚未向 Android 用戶開放。

透過這些創新，Tesla 不僅提升了顧客體驗，也展現了其在技術整合及用戶交互方面的潛力，進一步強化了其在市場上的競爭地位。隨著 Tesla 持續推動這些改進，未來其在服務質量及顧客服務方面的表現將更加令人期待。

