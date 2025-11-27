Tesla 柏林工廠增設兩班生產以應對 Model Y 需求上升

Tesla 的柏林工廠已擴展至兩班生產，這一改變主要是因為 Model Y 的高需求。儘管在瑞典等一些國家的註冊數量今年大幅下降，但該公司的銷售在其他關鍵市場卻持續上升。柏林工廠的經理 André Thierig 向 DPA 表示，自九月以來，工廠已經開始運行兩班，以應對全球訂單的激增。由於與美國的關稅爭端，柏林生產的汽車目前正被出口到加拿大。Thierig 說：「我們向超過 30 個市場供貨，並且在那裡看到明顯的正面趨勢。

」儘管柏林工廠現在已經運行兩班，但其生產仍需進一步提升，這部分是因為 Tesla Model Y Performance 和 Standard 的加入，這些車型也在位於格倫海德的工廠中生產。有趣的是，柏林工廠目前仍僅生產 Model Y，與其他如德州工廠、弗里蒙特工廠和上海工廠相比，後者生產的車型類別更多。挪威的動能隨著即將到來的汽車稅上調，出現了歷史性的 Tesla 購買激增，買家急於在變更生效之前確保交付，根據 CarUp 的報告。

最近的報導顯示，Tesla 本月打破了挪威的年度銷售記錄，超越了自 2016 年以來一直保持的福斯紀錄。值得注意的是，Tesla 在挪威的成就相當驚人，因為公司的主要銷售亮點 FSD 在該國仍然不可用。幸運的是，Tesla 目前正在努力為歐洲獲得 FSD 的批准，這將成為一個顯著的里程碑，進一步促進該地區的汽車銷售。隨著 Tesla 在全球市場的持續增長，該公司的創新能力將繼續推動其在電動車行業的領先地位，為未來的擴張和市場影響力奠定堅實基礎。

Tesla 的發展不僅展示了其在電動車和自動駕駛技術方面的前瞻性，還表明其在推動可持續交通方面的潛力。

