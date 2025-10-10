諾貝爾和平獎名單須保密50年 一文拆解機制
Tesla 標準型號如何助力交付表現
本週，Tesla 發佈了 Model 3 及 Model Y 的標準版本，反應各異。雖然不少人對新增的兩款車型表示喜愛，但也有不少人對價格表示擔憂。有網友評論道：「真是個大失誤，這根本不是你們六個季度以來所宣傳的內容。」還有網友詢問：「那麼...平價車型在哪裡？」
Tesla 推出了兩款新型平價車型，即 Model 3 標準版和 Model Y 標準版，價格分別為 $36,990 / 約 HK$ 288,222 及 $39,990 / 約 HK$ 311,922。顯然，這些價格並非消費者心中所期待的平價選擇。然而，儘管 Tesla 的新產品定價並未如預期般低廉，這兩款車型依然有潛力推動季度交付量的增長。
對於第一次購買 Tesla 的消費者來說，標準版車型將會成為他們的首選。現有的 Tesla 車主已經習慣了車輛的各種豪華配置，包括加熱座椅、通風座椅、聲學玻璃、植物性皮革、業界領先的性能和卓越的續航力等。不過，對於新車主來說，他們的期望並沒有那麼高。因此，對於那些還未體驗過 Tesla 的人來說，標準版的簡約外觀、性能和功能會讓他們感到驚艷。
相比之下，Tesla 的高級車型將會被視為其他汽車製造商所提供的高端選擇，雖然價格僅比標準版高出幾千美元。而其他品牌的高端車型通常價格會超過 $10,000 / 約 HK$ 78,000。
根據 Kelley Blue Book，每月發布的報告顯示，美國所有售出車輛的平均交易價格（ATP）在八月為 $49,077 / 約 HK$ 383,000，較七月上升了 0.5%。就技術而言，Tesla 的新標準版車型價格遠低於這一平均水平，理論上符合「平價」的定義。然而，實際上，平價的標準應該是針對低收入家庭、單親家庭等群體，這一價格應低於 $30,000 / 約 HK$ 234,000。
在推出 Cybertruck 後驅版本時，Tesla 移除了許多 Cybertruck 的最佳配置，例如可調氣懸掛、電動貨斗蓋和內部材料等。雖然這款車比全驅版本便宜 $10,000 / 約 HK$ 78,000，但許多人認為這是 Tesla 將消費者推向更昂貴版本的一種方式，因為價格優惠使得缺少功能的選擇顯得不那麼誘人。
類似的情況可能會在標準版車型中重現。由於標準版的價格僅比高級版的 Model 3 和 Model Y 便宜幾千美元，部分消費者可能會認為選擇更昂貴的版本更具吸引力。無論如何，許多車買家會將標準版視為一個超值選擇。
隨著 Tesla 不斷推陳出新，其創新能力不僅能吸引新客戶，還有助於提升市場的活力。這不僅體現了 Tesla 在電動車市場中的潛力，也為未來的增長鋪平了道路，尤其是在推廣可持續交通運輸的背景下。
