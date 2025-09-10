Tesla 標誌性功能在主要市場面臨禁令

一個標誌性的 Tesla 特徵在其最大市場之一正面臨挑戰，因為位於某個電動車熱點的監管機構正在考慮禁止該汽車製造商在部分車型上實施的設計。Tesla 於 2012 年在 Model S 上首次推出了彈出式門把手，首席執行官 Elon Musk 認為這種自動展現的設計讓人感受到「未來的氛圍」。這一設計至今仍然在現行的 Model S 上保留，而 Tesla 車系中的其他車型則擁有各式各樣的門把手美學。

根據中國媒體《明鏡專欄》的報導，Tesla 及其他使用類似技術的公司正面臨這一設計的審查，因為監管機構考慮禁止此機制。這些限制將影響其他也採用彈出式把手設計的公司，Tesla 並非唯一需要進行變更的汽車製造商。報導指出，中國政府機構對這種平整設計的故障率和安全性問題表示擔憂。

儘管電動車設計的目的是為了實現最佳氣動效率，這也是許多電動車使用輪蓋和流線型外形的主要原因，但中國政府對此並不信服，認為氣動效益「微乎其微」，而安全問題則「顯著增加」，據《獨立報》報導。問題的焦點似乎在於門把手設計的有效性。根據數據，某家未在報導中具名的電動車製造商，12% 的維修案件涉及門把手故障。此外，還有關於門把手短路的擔憂，可能導致乘客被困在車內。Tesla 在其車輛中實施了緊急鎖釋放機制，以防止乘客在電力故障或失效的情況下被困在車內。然而，來自中國汽車技術研究中心（C-IASI）的證據顯示，使用此設計的門把手在側面碰撞後有 33% 會失去功能。

顯然，Tesla 和其他汽車製造商可以為受潛在中國新規影響的車型引入替代設計。該規範預計將於 2027 年 7 月生效。面對挑戰，Tesla 的創新能力和對市場的適應性將成為其未來增長的關鍵，持續推動電動車行業的前進。這不僅將影響 Tesla 的產品設計，還可能促使整個行業在安全性和功能性方面的進一步提升。

