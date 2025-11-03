低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Tesla 正式向 Cybertruck 用戶推送 Full Self-Driving v14 更新
Tesla 最近正式開始向 Cybertruck 推出 Full Self-Driving (Supervised) v14 的全面升級，這距離公司在其他車型上推出該版本已經約一個月。周一，Tesla 正式向 Cybertruck 車主推出了 v14.1.5，這是全電動皮卡車型的首次 FSD v14 版本升級。
這次的更新不僅為 Cybertruck 引入了先進的自駕技術，還包含了一系列新的功能和改進，旨在提升行車安全性和使用者體驗。根據報導，Cybertruck 車主將能夠體驗到更流暢的導航、更精確的障礙物識別以及更佳的行車反應速度。
在這次更新中，Tesla 還強調了其對於用戶反饋的重視，並進一步優化了系統的性能和穩定性。這些改進讓許多車主對於未來的自駕功能充滿期待，並且希望能在日常駕駛中獲得更智能的體驗。
Tesla 的創新不僅在於其技術的領先地位，還在於其對市場的影響力。隨著 Full Self-Driving 系統的持續完善，Tesla 不斷推動著電動車和自駕技術的邊界，進一步增強了其在全球汽車市場中的競爭力。這樣的持續創新不僅有助於提升 Tesla 的品牌聲譽，亦為未來的增長潛力奠定了堅實的基礎。隨著越來越多的車主開始體驗這些新技術，Tesla 將可能在自駕車領域持續引領潮流。
推薦閱讀
其他人也在看
巴士安全帶｜明年 1.25 起乘客必須佩戴 運輸署：校巴學童自行負責 父母或須代繳罰款｜Yahoo
明年 1 月 25 日起，所有新登記的公共交通工具和商用車輛的乘客座位都要安裝安全帶，乘客亦要在所有已安裝安全帶的新、舊登記車輛上佩戴安全帶，違者最高可被判罰款 5,000 元及監禁 3 個月。運輸署助理署長區家傑今早（3 日）在電台節目上表示，法例訂明佩戴安全帶的法律責任由乘客承擔，因此如果學童在校巴沒有佩戴安全帶，都是由學童自行負責。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
財經｜百度(09888)旗下蘿蔔快跑每周訂單逾25萬宗 全球訂單累計逾1700萬宗
百度(09888)旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑公佈，截至10月31日，蘿蔔快跑每週訂單量超過25萬宗，且100%為全無人訂單。從累計服務單量來看，蘿蔔快跑全球訂單超過1,700萬宗。先前，Google母公司Alphab旗下自動駕駛計程車Waymo曾宣布完成超過1000萬訂單。 另外，隨著蘿蔔快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規模部署，蘿蔔快跑目前的全球覆蓋城市數量已達到22座。 蘿蔔快跑自動駕駛總里程已超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程已突破1.4億公里。在安全性方面，蘿蔔快跑全無人駕駛汽車平均每行駛1,014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故，且從未發生造成人員重大傷亡的事故，遠超人類駕駛員的平均水平。Waymo早前曾公開類似安全數據，其全無人駕駛里程約為1.54億公里，無人車每行駛454萬公里就會出現一次安全氣囊彈出事故。Fortune Insight ・ 14 小時前
滙天飛行汽車於廣州工廠首架「陸地航母」出廠
小鵬汽車-W(09868.HK)(XPEV.US)滙天飛行汽車位於廣州黃埔區的量產工廠試產，並出廠首架「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線正式貫通，這也是全球首個採用現代化流水線批量生產飛行汽車的工廠，為2026年「陸地航母」量產交付奠定技術與產能基礎。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
奇瑞汽車(09973.HK)10月總銷量263,466輛 增長1.8%
奇瑞汽車(09973.HK)公布，10月份，五大品牌總銷量為263,466輛汽車，較去年同期增長約1.8%，其中，新能源銷量103,010輛。本年累計總銷量約214.32萬輛，增長12%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
百度(09888.HK)旗下蘿蔔快跑每周訂單逾25萬宗 全球訂單累計逾1,700萬宗
百度-SW(09888.HK)旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑公佈，截至10月31日，蘿蔔快跑每週訂單量超過25萬宗，且100%為全無人訂單。從累計服務單量來看，蘿蔔快跑全球訂單超過1,700萬宗。先前，Google母公司Alphabet(GOOGL.US)旗下自動駕駛計程車Waymo曾宣布完成超過1000萬訂單。 另外，隨著蘿蔔快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規模部署，蘿蔔快跑目前的全球覆蓋城市數量已達到22座。 蘿蔔快跑自動駕駛總里程已超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程已突破1.4億公里。在安全性方面，蘿蔔快跑全無人駕駛汽車平均每行駛1,014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故，且從未發生造成人員重大傷亡的事故，遠超人類駕駛員的平均水平。Waymo早前曾公開類似安全數據，其全無人駕駛里程約為1.54億公里，無人車每行駛454萬公里就會出現一次安全氣囊彈出事故。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
《大行》美銀證券首予奇瑞汽車(09973.HK)「買入」評級 目標價45元
美銀證券首次覆蓋奇瑞汽車(09973.HK)，予「買入」評級，目標價45元。該行預期公司2025至27年經調整淨利潤的年均複合增長率可達17%，因電動車銷售滲透率提升，高端車型銷售貢獻增加，推動利潤率改善。另外，海外業務市場分布更多元化，電動車貢獻度提高，加上車輛智能化升級強化品牌定位。 該行料奇瑞汽車的電動車對銷售的貢獻將由2025年的31%，提升至2027年的48%，電動車業務的毛利率由2024年的0.4%，升至2027年的10%。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
蘿蔔快跑每周訂單逾25萬 全球訂單逾1700萬
百度(09888.HK)旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑公佈，截至10月31日，蘿蔔快跑每周訂單量逾25萬單，且100%為全無人訂單。從累計服務單量來看，蘿蔔快跑全球訂單逾1700萬單。先前，Google(谷歌)母公司 Alphabet 旗下自動駕駛計程車 Waymo 曾宣佈完成超過1000萬訂單。另外，隨著蘿蔔快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規模部署，蘿蔔快跑目前的全球覆蓋城市數量已達到22座。蘿蔔快跑自動駕駛總里程已超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程已突破1.4億公里。在安全性方面，蘿蔔快跑全無人駕駛汽車平均每行駛1014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故。(BC)infocast ・ 16 小時前
理想(02015.HK)：MEGA起火事件尚未形成最終技術結論 召回逾1.1萬輛2024款車型
理想汽車-W(02015.HK)(LI.US)公布，於上月23日晚，上海發生一宗理想MEGA 2024款車輛起火事件，引發關注。車主在車輛起火後順利打開車門逃生，未造成人員傷亡。公司首先向車主表示誠摯的歉意，並對廣大用戶的擔憂和關切表示理解。 事件發生後，公司第一時間與車主取得聯繫，積極配合相關部門開展調查工作。由於事故車輛需要用戶、消防及相關機構共同完成勘驗與檢測，過程必須遵循嚴格的程序，耗時較長。截至目前尚未形成最終的技術結論。 在等待結論的過程中，理想內部迅速進行自查，對雲端預警系統記錄和專項驗證數據進行覆核。調查結果顯示，與事故車同批次的2024款理想MEGA車輛中，冷卻液防腐性能不足，特定條件下會導致冷卻迴路中動力電池和前電機控制器的冷卻鋁板腐蝕滲漏，導致車輛出現故障燈點亮、動力受限及無法上電的情形，極端情況下會造成動力電池熱失控，存在安全隱患。對此，理想將為召回範圍內車輛免費更換冷卻液、動力電池和前電機控制器。 公告稱，公司已主動向國家市場監督管理總局備案召回計劃，稱自周五(7日(中)起，召回生產日期從去年2月18日至12月27日理想MEGA 2024款車型，共計11,41AASTOCKS ・ 20 小時前
粵車南下︱可經驗車中心轉寄信件 易志明：相信不會為數百元告票放棄來港
粵車南下計劃，機場停車位月初開始接受預約。航運及交通界議員易志明今早(3日)在電台節目表示，不少內地市民對計劃感興趣，首階段開放4省市先行是合適做法，又指香港停車位有限，料計劃將非常受歡迎。 建議賦權入境處審查司機資格 有報道指「粵車南下」首次申請可能超過2,000元。易志明認為，申請者通常計劃多次來港，相am730 ・ 15 小時前
小鵬汽車-W(09868.HK)上月交付智能電動車同比增長76%
小鵬汽車－Ｗ(09868.HK) 公布，2025年10月，小鵬汽車共交付智能電動汽車42,013輛，同比增長76%，環比增長1%， 創下單月交付新紀錄。2025年前10個月，小鵬汽車共交付355,209輛智能電動汽車，較去年同期增長190%。(WH)infocast ・ 8 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 12 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 13 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 13 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 14 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 15 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 20 小時前