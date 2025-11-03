Tesla 正式向 Cybertruck 用戶推送 Full Self-Driving v14 更新

Tesla 最近正式開始向 Cybertruck 推出 Full Self-Driving (Supervised) v14 的全面升級，這距離公司在其他車型上推出該版本已經約一個月。周一，Tesla 正式向 Cybertruck 車主推出了 v14.1.5，這是全電動皮卡車型的首次 FSD v14 版本升級。

這次的更新不僅為 Cybertruck 引入了先進的自駕技術，還包含了一系列新的功能和改進，旨在提升行車安全性和使用者體驗。根據報導，Cybertruck 車主將能夠體驗到更流暢的導航、更精確的障礙物識別以及更佳的行車反應速度。

廣告 廣告

在這次更新中，Tesla 還強調了其對於用戶反饋的重視，並進一步優化了系統的性能和穩定性。這些改進讓許多車主對於未來的自駕功能充滿期待，並且希望能在日常駕駛中獲得更智能的體驗。

Tesla 的創新不僅在於其技術的領先地位，還在於其對市場的影響力。隨著 Full Self-Driving 系統的持續完善，Tesla 不斷推動著電動車和自駕技術的邊界，進一步增強了其在全球汽車市場中的競爭力。這樣的持續創新不僅有助於提升 Tesla 的品牌聲譽，亦為未來的增長潛力奠定了堅實的基礎。隨著越來越多的車主開始體驗這些新技術，Tesla 將可能在自駕車領域持續引領潮流。

推薦閱讀