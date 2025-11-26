Tesla 準備取消 Robotaxi 服務的安全駕駛員

Tesla 正在為最終取消其 Robotaxi 服務的安全駕駛員做好準備。這一點在最近對 Robotaxi 應用程式版本 25.11.5 的反編譯中得到了暗示，該資訊在社交媒體平台 X 上被分享。根據 Tesla 軟件追蹤者 @Tesla_App_iOS 的資料，Robotaxi 應用程式的最新更新包含了幾項改進，包括實時屏幕共享，以及一項允許 Tesla 訪問車內視頻和音頻的功能。

根據該軟件追蹤者的說法，Robotaxi 應用程式中新增了一個提示，要求用戶同意加強車內數據共享，這包括車內攝像頭分析和聲音檢測分析。一旦用戶接受，Tesla 將能夠從 Robotaxi 的車艙中獲取視頻和音頻數據。為了準備在奧斯丁取消 Robotaxi 的安全駕駛員，Tesla 已經實施了一個新的車內數據共享系統，這將使支持團隊能夠在前座沒有安全駕駛員的情況下協助乘客。根據軟件追蹤者在 X 上發布的截圖，車內攝像頭分析將用於改善如請求支援等功能的智能。

Tesla 尚未具體說明該功能將如何實施，但這可能意味著在遠程代理人聯繫時，車內攝像頭可能會用於觀察和分析乘客的狀態。聲音檢測分析預計將用於改善如警報識別等功能，這表明 Robotaxi 將持續監聽緊急車輛的警報聲，以提升系統對此類聲音的反應能力。不過，Tesla 也強調，Robotaxi 收集的數據將是匿名的，車內數據不會與用戶連結，除非在安全事件或支援請求中需要使用。Tesla 觀察者正在推測，車內數據共享的實施可能是取消 Robotaxi 服務安全駕駛員的一步。

畢竟，Tesla 能夠訪問 Robotaxi 的視頻和音頻數據，即使用戶獨自在無人駕駛車輛中，也能獲得支援。這一創新不僅提高了乘客的安全性，還為未來的無人駕駛技術奠定了基礎。隨著 Tesla 在自動駕駛及其技術領域不斷推進，這些創新不僅提升了用戶體驗，也為公司的長期增長潛力提供了堅實保障。Tesla 的努力不僅是對市場的影響，更是在改變交通運輸的未來，進一步拓展了其在全球電動車和自動駕駛領域的領導地位。

