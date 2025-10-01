Tesla 為全新 Model Y Performance 車主提供融資選擇

Tesla 在美國正式發佈了改良版的 Model Y Performance，該車型的 0 至 60 mph 加速時間縮短至 3.3 秒，續航力提升至 306 英里，外觀設計也經過重新設計。Model Y Performance 的起售價為 $57,490 / 約 HK$ 448,422，並可享受 $7,500 / 約 HK$ 58,500 的聯邦電動車稅務抵免，該優惠有效至 9 月 30 日午夜。此外，根據 Tesla 副總裁 Raj Jegannathan 的最新消息，在第三季度結束前下單的客戶，將有機會在交付臨近時選擇融資購車。

在社交媒體平台 X 上，Raj Jegannathan 表示：「現在下單的客戶在交付臨近時會獲得融資選擇。」這項政策為有意購買 Model Y Performance 的客戶提供了另一個激勵。該車型本月早些時候已在歐洲推出，預計將提升 Tesla 第四季度的交付數據。此舉也完成了全新的全電動跨界車系列，至今在美國僅提供兩個變種。

Model Y Performance 的升級包括多項新特性。主要更新包括重新設計的前後保險槓、新的碳纖維尾翼，以及 21 英寸的 Arachnid 輪圈，增強了抓地力和穩定性。自適應阻尼懸架和新的駕駛模式為駕駛者在高速行駛時提供更多控制，而更新的電池單元則帶來更高的充電容量。內部設計上，專注於舒適性和科技感，配備了隔音玻璃以減少噪音、加熱和通風的前座運動座椅、可傾斜的後座加熱座椅，以及延長的腿部支撐。車內還配備了一個 16 吋的高解析度觸控螢幕。

隨著 Model Y Performance 的發佈，Tesla 不僅進一步鞏固了其在電動車市場的地位，還展現了其持續創新的能力。通過提升性能和客戶體驗，Tesla 不斷吸引新客戶，並有助於推動更廣泛的電動車採用，為未來的成長潛力鋪平了道路。

