Tesla 獲准在新國家測試全自動駕駛技術

Tesla 獲得了在瑞典進行其全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 系統測試的許可，這標誌著該公司在全球擴展其自動駕駛技術的重要一步。目前，Tesla 的 FSD 系統已在美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、澳大利亞、新西蘭和中國等七個國家推出，其中在中國被稱為「城市自動駕駛」。不同地區的 FSD 功能根據當地監管機構的批准有所不同。

在歐洲，Tesla 一直在努力推進 FSD 系統的推出，但由於繁瑣的監管程序，這一進程受到延遲。然而，根據瑞典交通管理局的消息，瑞典似乎已經準備允許 Tesla 在一些乘客和公共地點進行 FSD 測試。一位名為 Alexander Kristensen 的瑞典 Tesla 車主在社交媒體 X 上表示，他從交通管理局獲得了直接確認，表示 Tesla 已經「獲得了測試自動駕駛車輛的許可」。

根據瑞典交通管理局的公告，Tesla 獲准在所有國家公路和快速公路上進行 FSD 測試，這一批准適用於 Tesla 擁有的三輛車輛。交通管理局的電子郵件中提到：「Tesla 上週獲得了測試自動駕駛車輛的許可，包括三輛車和瑞典所有的國家公路及快速公路。」

Tesla 已經與瑞典交通管理局合作，進行全自動駕駛批准的初步步驟。該公司與交通管理局花了兩週的時間評估在正式現場評估測試 (Site Assessment Test, SAT) 中收集的數據。根據交通管理局對 Kristensen 的通訊，Tesla 似乎已經通過了 SAT，並將能夠在市場內進行自己的測試。這一批准與 Tesla 在美國某些州獲得的機器出租車 (Robotaxi) 操作許可相似。內華達州和亞利桑那州均已批准 Tesla 進行機器出租車測試，但乘客尚未被允許進入車輛。相反，測試由公司員工進行，這可能會在瑞典持續，直到交通管理局給予公司正式推出 FSD 軟件的綠燈。

隨著 Tesla 在瑞典獲得測試許可，這不僅標誌著其全自動駕駛技術的進一步擴展，也顯示出該公司在全球市場的增長潛力。Tesla 的創新不僅改變了汽車行業的格局，也為未來的智能交通系統鋪平了道路，無疑將對市場產生深遠的正面影響。

